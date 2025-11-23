جوارديولا: لم نستطع الحفاظ على مستوانا أمام نيوكاسل

اعترف مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بصعوبة مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، مؤكداً أن الفريق السماوي لم يتمكن من الحفاظ على القوة التي كانت في بداية اللقاء.

وخسر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بهدفين لهدف في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لـ بي بي سي: "نيوكاسل فريق كبير، لديه لاعبين كبار ومدرب ممتاز، وللأسف لم نتمكن من الحفاظ على الزخم الذي بدأناه. كانت مباراة ممتعة، كلا الفريقين أتيحت لهما الفرص، ثم تغير الزخم وفي النهاية لم نفز".

وعن الشوط الأول الذي انتهى بلا أهداف أضاف: "الحارسان كانا جيدين وبعد أن أضاعنا بعض الفرص. كانت مباراة ممتعة مع العديد من الفرص، وكنا أقرب في البداية".

وعن الهدف الثاني لنيوكاسل: "حدث نفس الشيء في مباراة بورنموث وحدث مرة أخرى. الأمر كذلك بعد قرار الـVAR، وهم يعلمون ذلك تماماً".

وعن خيبة الأمل بعد فقدان النقاط: "دائماً أشعر بالإحباط، لكن هذه كرة القدم، والفريق المنافس يلعب بشكل جيد أيضاً".

وعن حديثه مع الحكم بعد نهاية المباراة قال: "لا أسئلة، كل شيء على ما يرام".

ويأتي هذا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في مباراة شهدت فرصاً عديدة لكلا الفريقين، فيما يعزز نيوكاسل موقعه بين فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يسعى سيتي لاستعادة توازنه قبل مواجهاته القادمة.

