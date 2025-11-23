جوارديولا: لم نستطع الحفاظ على مستوانا أمام نيوكاسل

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 01:01

كتب : ذكاء اصطناعي

بيب جوارديولا

اعترف مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بصعوبة مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، مؤكداً أن الفريق السماوي لم يتمكن من الحفاظ على القوة التي كانت في بداية اللقاء.

وخسر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بهدفين لهدف في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لـ بي بي سي: "نيوكاسل فريق كبير، لديه لاعبين كبار ومدرب ممتاز، وللأسف لم نتمكن من الحفاظ على الزخم الذي بدأناه. كانت مباراة ممتعة، كلا الفريقين أتيحت لهما الفرص، ثم تغير الزخم وفي النهاية لم نفز".

أخبار متعلقة:
سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة

وعن الشوط الأول الذي انتهى بلا أهداف أضاف: "الحارسان كانا جيدين وبعد أن أضاعنا بعض الفرص. كانت مباراة ممتعة مع العديد من الفرص، وكنا أقرب في البداية".

وعن الهدف الثاني لنيوكاسل: "حدث نفس الشيء في مباراة بورنموث وحدث مرة أخرى. الأمر كذلك بعد قرار الـVAR، وهم يعلمون ذلك تماماً".

وعن خيبة الأمل بعد فقدان النقاط: "دائماً أشعر بالإحباط، لكن هذه كرة القدم، والفريق المنافس يلعب بشكل جيد أيضاً".

وعن حديثه مع الحكم بعد نهاية المباراة قال: "لا أسئلة، كل شيء على ما يرام".

ويأتي هذا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في مباراة شهدت فرصاً عديدة لكلا الفريقين، فيما يعزز نيوكاسل موقعه بين فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يسعى سيتي لاستعادة توازنه قبل مواجهاته القادمة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جوارديولا
نرشح لكم
إيدي هاو: كنت أعلم سجلي السلبي أمام مانشستر سيتي فان دايك: نتلقى أهدافا سهلة والجميع محبط في ليفربول روبن دياز: قرارات الحكام غريبة وتحتاج إلى توضيح مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(2) نيوكاسل.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
إيدي هاو: كنت أعلم سجلي السلبي أمام مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
فان دايك: نتلقى أهدافا سهلة والجميع محبط في ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
روبن دياز: قرارات الحكام غريبة وتحتاج إلى توضيح 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لم نستطع الحفاظ على مستوانا أمام نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور 3 ساعة | الكرة الإفريقية
قطة: سعيد بأول هاتريك مع بيراميدز.. ونريد الحفاظ على لقب دوري الأبطال 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517686/جوارديولا-لم-نستطع-الحفاظ-على-مستوانا-أمام-نيوكاسل