بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 00:48

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل

أصدر نادي شبيبة القبائل الجزائري بيانا رسميا يعترض خلاله على عدد التذاكر الذي حصل عليها لجماهيره التي حضرت مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء بيان شبيبة القبائل كالآتي:

أخبار متعلقة:
منذ نجمي الزمالك والأهلي.. قطة يسجل "هاتريك" في ريفيرز يونايتد توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور حمزة عبد الكريم: أتمنى إثبات وجودي مع الأهلي.. وهذا ما طلبه توروب

"عقب الأحداث التي شهدها استاد القاهرة اليوم بخصوص بيع تذاكر مباراة فريقنا الأولى ضد الأهلي، يود مجلس إدارة شبيبة القبائل توضيح ما يلي:

"خلال الاجتماع الفني للـCAF، قبل يوم من المباراة ضد الأهلي، تقرر منح عدد غير محدود من التذاكر، مع إلزامية شراء التذاكر عبر منصة تذكرتي، وضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الإجراء، بما يشمل توفير التذاكر وفتح مكتب تذاكر استثنائي في استاد القاهرة".

"ولدهشتنا، تم تقليص الحصة المخصصة لنا إلى 750 تذكرة فقط، متجاهلين لوائح "كاف" التي تنص على أن الحد الأدنى لتذاكر الفريق الزائر يجب أن يكون 5% من عدد التذاكر المعروضة للبيع، وليس من التذاكر المباعة".

"كما أعربنا عن استغرابنا الشديد من الفوضى والخلط الذي حدث بشأن الدعوات والبطاقات الممنوحة لنادينا".

"هذا الوضع غير مقبول، ورغم تحرك رئيس شبيبة القبائل إلى مقر الأهلي ووجوده مع مشجعينا خارج الاستاد لمحاولة إيجاد حل بشأن توفر التذاكر، ومع التزام نادي شبيبة القبائل الكامل بالعناية بهذه التذاكر، لم يُقدم أي حل بناء".

"إن مثل هذا التصرف، المخالف لمبادئ اللعب النظيف واحترام الجماهير، لا يمكن التسامح معه أو قبوله".

"ندعو الجهات المختصة للتدخل لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات وحماية حقوق جماهيرنا بالكامل".

"الشبيبة دائما ستعمل على وضع جماهيرها في أفضل الظروف وضمان كرامتهم".

"مجلس إدارة شبيبة القبائل يأسف لهذا الخطأ ويقدم اعتذاره ويشكر جماهيره على حضورهم وصبرهم رغم كل الصعوبات".

واستهل الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

الأهلي شبيبة القبائل دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور قطة: سعيد بأول هاتريك مع بيراميدز.. ونريد الحفاظ على لقب دوري الأبطال حمزة عبد الكريم: أتمنى إثبات وجودي مع الأهلي.. وهذا ما طلبه توروب يورتشيتش: هدفنا الحفاظ على اللقب.. ومقارنة إيفرتون مع إبراهيم عادل ظالمة حامل اللقب يضرب بقوة.. بيراميدز يفوز على ريفيرز بهاتريك قطة منذ نجمي الزمالك والأهلي.. قطة يسجل "هاتريك" في ريفيرز يونايتد طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو
أخر الأخبار
إيدي هاو: كنت أعلم سجلي السلبي أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي ساعة | الدوري المصري
فان دايك: نتلقى أهدافا سهلة والجميع محبط في ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
روبن دياز: قرارات الحكام غريبة وتحتاج إلى توضيح ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لم نستطع الحفاظ على مستوانا أمام نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور 2 ساعة | الكرة الإفريقية
قطة: سعيد بأول هاتريك مع بيراميدز.. ونريد الحفاظ على لقب دوري الأبطال 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517684/بيان-رسمي-من-شبيبة-القبائل-بشأن-جمهوره-في-مباراة-الأهلي