بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي

أصدر نادي شبيبة القبائل الجزائري بيانا رسميا يعترض خلاله على عدد التذاكر الذي حصل عليها لجماهيره التي حضرت مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء بيان شبيبة القبائل كالآتي:

"عقب الأحداث التي شهدها استاد القاهرة اليوم بخصوص بيع تذاكر مباراة فريقنا الأولى ضد الأهلي، يود مجلس إدارة شبيبة القبائل توضيح ما يلي:

"خلال الاجتماع الفني للـCAF، قبل يوم من المباراة ضد الأهلي، تقرر منح عدد غير محدود من التذاكر، مع إلزامية شراء التذاكر عبر منصة تذكرتي، وضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الإجراء، بما يشمل توفير التذاكر وفتح مكتب تذاكر استثنائي في استاد القاهرة".

"ولدهشتنا، تم تقليص الحصة المخصصة لنا إلى 750 تذكرة فقط، متجاهلين لوائح "كاف" التي تنص على أن الحد الأدنى لتذاكر الفريق الزائر يجب أن يكون 5% من عدد التذاكر المعروضة للبيع، وليس من التذاكر المباعة".

"كما أعربنا عن استغرابنا الشديد من الفوضى والخلط الذي حدث بشأن الدعوات والبطاقات الممنوحة لنادينا".

"هذا الوضع غير مقبول، ورغم تحرك رئيس شبيبة القبائل إلى مقر الأهلي ووجوده مع مشجعينا خارج الاستاد لمحاولة إيجاد حل بشأن توفر التذاكر، ومع التزام نادي شبيبة القبائل الكامل بالعناية بهذه التذاكر، لم يُقدم أي حل بناء".

"إن مثل هذا التصرف، المخالف لمبادئ اللعب النظيف واحترام الجماهير، لا يمكن التسامح معه أو قبوله".

"ندعو الجهات المختصة للتدخل لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات وحماية حقوق جماهيرنا بالكامل".

"الشبيبة دائما ستعمل على وضع جماهيرها في أفضل الظروف وضمان كرامتهم".

"مجلس إدارة شبيبة القبائل يأسف لهذا الخطأ ويقدم اعتذاره ويشكر جماهيره على حضورهم وصبرهم رغم كل الصعوبات".

واستهل الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.