توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 00:27

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - يس توروب

شدد يس توروب المدير الفني للأهلي على أنه يعرف جيدا أهمية بطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسبة للنادي وجماهيره.

وقال توروب عبر موقع الأهلي: "أعرف قيمة دوري أبطال إفريقيا بالنسبة للأهلي، لعبنا أول مباراة في المجموعات على أرضنا وأعرف أهمية الفوز في المباريات خاصة على ملعبنا".

وأضاف "سعيد جدا بالفوز برباعية ومن دعم الجمهور العظيم الذي ساعد الفريق لمدة 90 دقيقة من أجل تحقيق الهدف".

وواصل "لا أعرف مدى إصابة الشناوي أنتظر خضوعه للكشف الطبي لتحديد إصابته ومدة غيابه".

وأكمل "الجميع كان ينتظر عودة إمام عاشور وهو أيضا كان في كامل جاهزيته للعودة ويجب ألا ننسى أنه غاب لفترة طويلة جدا عن الملاعب".

وأشار "إمام تدرب بكل قوة في الأسابيع الماضية ليرفع مستواه البدني وهذه المشاركة كانت الخطوة الأولى له للعودة ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "سعيد جدا بعودة إمام للمشاركة وتسجيله الهدف".

واستهل الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

