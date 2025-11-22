يورتشيتش: هدفنا الحفاظ على اللقب.. ومقارنة إيفرتون مع إبراهيم عادل ظالمة

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 23:58

كتب : بسام أبو بكر

كرونوسلاف يورتشيتش

أقر كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز أن هدف فريقه هو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية تواليا.

وفاز بيراميدز على منافسه ريفيرز يونايتد النيجيري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي: "الفوز على ريفيرز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد كان مهما للغاية في بداية مشوار دور المجموعات ودافع قوي لمواصلة مشوار البطولة بذات القوة".

وأضاف "الفريق كان يواجه مشكلة واضحة في نقص المعلومات عن المنافس ولكن في النهاية حققنا الفوز".

وأكمل "المشكلة التي وضحت في الشوط الأول هي عدم إنهاء الفرص التي أتيحت لنا، ولكن في الشوط الثاني كان رد الفعل قوي من جانب اللاعبين وتسجيل ثلاثة أهداف وتحقيق الفوز والثلاث نقاط".

وتابع "الفوز مهم للغاية ولكنه لا يعني مطلقا أن الفريق فعل الشيء الكبير في مشوار التأهل ونحن ما نزال في بداية المشوار وأمامنا مباريات مهمة خارج الأرض وكذلك في القاهرة".

وشدد "نأخذ المشوار خطوة تلو أخرى وهدفنا واضح وهو الحفاظ على اللقب".

وشدد "إيفرتون داسيلفا مؤكدا أنه لاعب مهم للغاية وإضافة ولكنه يحتاج فقط للتأقلم خاصة وأنه قادم من ثقافة وكرة وبلد مختلفة وطرق لعب أخرى ويحتاج للوقت".

وأنهى حديثه قائلا: "مقارنة إيفرتون بإبراهيم عادل ظالمة بعض الشيء لأن إبراهيم عادل استمر في بيراميدز لأكثر من 7 أعوام ويعلم كل شيء عن الفريق والكرة في مصر".

ويعد بيراميدز حامل لقب البطولة بعد التتويج بها الموسم السابق على حساب صنداونز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز منافسه باور ديناموز الزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

وعلى الجانب الآخر انتصر نهضة بركان المغربي على باور ديناموز بثلاثة أهداف دون مقابل في المجموعة ذاتها.

وبهذا يتصدر بيراميدز مجموعته ويأتي خلفه نهضة بركان ثم باور دينامو وريفيرز يونايتد.

