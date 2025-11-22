حامل اللقب يضرب بقوة.. بيراميدز يفوز على ريفيرز بهاتريك قطة

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 23:05

كتب : FilGoal

أحمد عاطف "قطة" - بيراميدز

فاز بيراميدز على منافسه ريفيرز يونايتد النيجيري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل أحمد عاطف "قطة" هاتريك.

وللمرة الأولى يسجل لاعب مصري هاتريك في دوري أبطال إفريقيا منذ إمام عاشور لاعب الأهلي في الموسم الماضي.

وكان إمام عاشور قد سجل هاتريك في شباك استاد أبيدجان الموسم الماضي يوم 11 يناير من العام الجاري.

وافتتح أحمد عاطف التسجيل في الدقيقة 52 بعد ارتداد الكرة له.

وفي الدقيقة 58 أحرز عاطف الهدف الثاني من رأسية قوية.

وفي الدقيقة 71 أكمل قطة الهاتريك.

ويعد بيراميدز حامل لقب البطولة بعد التتويج بها الموسم السابق على حساب صنداونز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز منافسه باور ديناموز الزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

وعلى الجانب الآخر انتصر نهضة بركان المغربي على باور ديناموز بثلاثة أهداف دون مقابل في المجموعة ذاتها.

وبهذا يتصدر بيراميدز مجموعته ويأتي خلفه نهضة بركان ثم باور دينامو وريفيرز يونايتد.

بيراميدز قطة ريفيرز دوري أبطال إفريقيا
