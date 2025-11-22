حامل اللقب يضرب بقوة.. بيراميدز يفوز على ريفيرز بهاتريك قطة

فاز بيراميدز على منافسه ريفيرز يونايتد النيجيري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل أحمد عاطف "قطة" هاتريك.

وللمرة الأولى يسجل لاعب مصري هاتريك في دوري أبطال إفريقيا منذ إمام عاشور لاعب الأهلي في الموسم الماضي.

وكان إمام عاشور قد سجل هاتريك في شباك استاد أبيدجان الموسم الماضي يوم 11 يناير من العام الجاري.

وافتتح أحمد عاطف التسجيل في الدقيقة 52 بعد ارتداد الكرة له.

وفي الدقيقة 58 أحرز عاطف الهدف الثاني من رأسية قوية.

أحمد عاطف "قطة" ينفجر ويسجل ثنائية في شباك ريفرز يونايتد ⚽️⚽️ هل يواصل التألق ويضيف المزيد؟ ✍️#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/Jr4cpYyzk9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025

وفي الدقيقة 71 أكمل قطة الهاتريك.

أحمد عاطف "قطة" يسجل ثالث أهداف بيراميدز ويبصم على الهاتريك ⚽️⚽️⚽️👏🤩 هل يواصل التألق ويضيف المزيد؟ ✍️#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/t34W5jXVhA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025

ويعد بيراميدز حامل لقب البطولة بعد التتويج بها الموسم السابق على حساب صنداونز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز منافسه باور ديناموز الزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

وعلى الجانب الآخر انتصر نهضة بركان المغربي على باور ديناموز بثلاثة أهداف دون مقابل في المجموعة ذاتها.

وبهذا يتصدر بيراميدز مجموعته ويأتي خلفه نهضة بركان ثم باور دينامو وريفيرز يونايتد.