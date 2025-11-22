منذ نجمي الزمالك والأهلي.. قطة يسجل "هاتريك" في ريفيرز يونايتد
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 22:54
كتب : FilGoal
سجل أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز هاتريك في شباك ريفيرز يونايتد النيجيري.
ويواجه بيراميدز منافسه ريفيرز يونايتد في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وللمرة الأولى يسجل لاعب مصري هاتريك في دوري أبطال إفريقيا منذ ناصر منسي لاعب الزمالك في 2023 وإمام عاشور لاعب الأهلي في الموسم الماضي.
وأحرز منسي هاتريك مع الزمالك في شباك المريخ السوداني في 2023.
وكان إمام عاشور قد سجل هاتريك في شباك استاد أبيدجان الموسم الماضي يوم 11 يناير من العام الجاري.
وافتتح أحمد عاطف التسجيل في الدقيقة 52 بعد ارتداد الكرة له.
وفي الدقيقة 58 أحرز عاطف الهدف الثاني من رأسية قوية.
وفي الدقيقة 71 أكمل قطة الهاتريك.
