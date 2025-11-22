سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

ليفربول - أرني سلوت

اعترف أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول بأن الأمور لا تسير على ما يرام في الوقت الحالي بعد الخسارة بنتيجة 3-0 أمام نوتنجهام فورست.

وانتصر فورست بنتيجة 3-0 على ليفربول في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت المدير الفني لـ ليفربول عبر BBC: "خيبة أمل كبيرة أخرى. بدأنا المباراة بشكل جيد في النصف ساعة الأولى. استقبلنا هدفا، ولم نتمكن من اللعب بنفس الأداء الذي قدمناه بعد ذلك".

أخبار متعلقة:
مؤتمر سلوت - عن أزمة ليفربول بسبب إصابة 3 لاعبين.. وعودة أليسون أمام نوتينجهام تقرير: مدرب النصر يوافق على بيع ويسلي سلوت: إلغاء هدف فان دايك قرار خاطئ.. ولا يجب التحدث عن المركز الأول مؤتمر سلوت عن تألق صلاح وعودة إيزاك للتدريبات وثبات فريقه على الهزائم قبل لقاء سيتي

وأضاف "سواء سارت الأمور على ما يرام أو ساءت، فهذه مسؤوليتي. لم نتمكن من صنع فرص كافية. حاولت تعديل بعض الأمور، لكن الأمور لم تنجح. لم نتمكن من تسجيل هدف. لا أحد يعلم في هذا الملعب، إذا سجلت هدفا، فقد تتحسن الأمور".

وأكمل "الأمر بهذه البساطة. بعد أيام قليلة، علينا اللعب مجددًا في دوري أبطال أوروبا، ثم خوض 3 مباريات في الدوري الإنجليزي في فترة زمنية قصيرة. أقول للاعبين ارفعوا رؤوسكم واعملوا بجد واجتهاد. نحن نبذل قصارى جهدنا كل يوم".

وأردف "استقبال هدف في بداية الشوط الثاني؟ بالطبع، كان الأمر ضارا. كان من الصعب بالفعل أن تكون متقدمًا 1-0 ضد فريق يدافع بكل شيء".

وأتم "من المفيد دائما أن يكون لدينا لاعبون ذوو خبرة وكفاءة. الأمور لا تسير على ما يرام حاليا".

سجل موريلو ونيكولو سافونا ومورجان جيبس وايت ثلاثية الضيوف.

وللمباراة الثانية على التوالي يخسر ليفربول بفارق 3 أهداف بعدما هُزم بنتيجة 4-1 ضد مانشستر سيتي.

ولأول مرة يستقبل ليفربول ثلاثية على ملعبه دون أن يسجل منذ أغسطس 2015.

وتعرض ليفربول للخسارة السادسة من 12 مباراة في الدوري الإنجليزي ما تسبب في تراجعه للمركز الـ 11.

فيما حقق فورست فوزه الثاني على التوالي مع شون دايتش وارتقى للمركز السادس عشر تاركا قاع الترتيب برصيد 12 نقطة.

ليفربول الدوري الإنجليزي أرني سلوت
نرشح لكم
إيدي هاو: كنت أعلم سجلي السلبي أمام مانشستر سيتي فان دايك: نتلقى أهدافا سهلة والجميع محبط في ليفربول روبن دياز: قرارات الحكام غريبة وتحتاج إلى توضيح جوارديولا: لم نستطع الحفاظ على مستوانا أمام نيوكاسل مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(2) نيوكاسل.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
إيدي هاو: كنت أعلم سجلي السلبي أمام مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
فان دايك: نتلقى أهدافا سهلة والجميع محبط في ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
روبن دياز: قرارات الحكام غريبة وتحتاج إلى توضيح 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لم نستطع الحفاظ على مستوانا أمام نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور 3 ساعة | الكرة الإفريقية
قطة: سعيد بأول هاتريك مع بيراميدز.. ونريد الحفاظ على لقب دوري الأبطال 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517670/سلوت-الأمور-لا-تسير-على-ما-يرام-حاليا-وهذه-مسؤوليتي