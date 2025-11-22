سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي

اعترف أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول بأن الأمور لا تسير على ما يرام في الوقت الحالي بعد الخسارة بنتيجة 3-0 أمام نوتنجهام فورست.

وانتصر فورست بنتيجة 3-0 على ليفربول في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت المدير الفني لـ ليفربول عبر BBC: "خيبة أمل كبيرة أخرى. بدأنا المباراة بشكل جيد في النصف ساعة الأولى. استقبلنا هدفا، ولم نتمكن من اللعب بنفس الأداء الذي قدمناه بعد ذلك".

وأضاف "سواء سارت الأمور على ما يرام أو ساءت، فهذه مسؤوليتي. لم نتمكن من صنع فرص كافية. حاولت تعديل بعض الأمور، لكن الأمور لم تنجح. لم نتمكن من تسجيل هدف. لا أحد يعلم في هذا الملعب، إذا سجلت هدفا، فقد تتحسن الأمور".

وأكمل "الأمر بهذه البساطة. بعد أيام قليلة، علينا اللعب مجددًا في دوري أبطال أوروبا، ثم خوض 3 مباريات في الدوري الإنجليزي في فترة زمنية قصيرة. أقول للاعبين ارفعوا رؤوسكم واعملوا بجد واجتهاد. نحن نبذل قصارى جهدنا كل يوم".

وأردف "استقبال هدف في بداية الشوط الثاني؟ بالطبع، كان الأمر ضارا. كان من الصعب بالفعل أن تكون متقدمًا 1-0 ضد فريق يدافع بكل شيء".

وأتم "من المفيد دائما أن يكون لدينا لاعبون ذوو خبرة وكفاءة. الأمور لا تسير على ما يرام حاليا".

سجل موريلو ونيكولو سافونا ومورجان جيبس وايت ثلاثية الضيوف.

وللمباراة الثانية على التوالي يخسر ليفربول بفارق 3 أهداف بعدما هُزم بنتيجة 4-1 ضد مانشستر سيتي.