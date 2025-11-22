في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو

يغيب 6 لاعبين من قائمة الزمالك قبل مباراة الفريق ضد زيسكو.

ويستعد الزمالك للقاء زيسكو الزامبي في أولى مباريات مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق قد أعلن القائمة المستدعاه لمباراة زيسكو.

ويكشف FilGoal.com أسباب استبعاد 6 لاعبين من القائمة.

سيف جعفر بسبب نزلة برد قوية ولم يشارك في التدريبات الأخيرة.

ناصر منسي لأسباب فنية.

صلاح مصدق لأسباب فنية.

المهدي سليمان لأسباب فنية.

أحمد حمدي لأسباب فنية.

محمد السيد لأسباب فنية.

وعاد الفلسطيني آدم كايد لقائمة الفريق بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة.

وتم استدعاء محمود جهاد لاعب وسط الفريق.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد – محمد شحاتة – محمود جهاد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - جوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

وتقام مباراة الزمالك ضد زيسكو في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.