بعد غياب 160 يوما بينهما 12 دقيقة.. إمام عاشور يعود ويسجل مع الأهلي

عاد إمام عاشور للمشاركة والتسجيل مع فريقه الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وشارك إمام عاشور كبديل أمام شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل 4-1، وسجل إمام عاشور هدف الأحمر الرابع.

وبعد ظهور إمام عاشور هو الأول له مع الأهلي منذ 58 يوما، بالتحديد منذ مباراة إنبي في الدوري بتاريخ 25 سبتمبر.

لكن عاشور وقتها شارك في المباراة لمدة 12 دقيقة فقط، وكان عائدا من إصابة طويلة وفترة غياب بدأت في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بتاريخ 15 يونيو.

وقتها تعرض إمام عاشور لإصابة في عظمة الترقوة وخضع لعملية جراحية.

قبل أن يعود من الإصابة ويغيب مجددا بسبب إصابته بفيروس A.

ليكون غياب إمام عاشور الإجمالي مع الأهلي استمر لمدة 160 يوما، شارك بينهم فقط في 12 دقيقة أمام إنبي.

كما وصل إمام عاشور إلى الهدف رقم 31 له مع الأهلي في مختلف البطولات بعدما سجل في شباك شبيبة القبائل.