مؤتمر زينباور: نتيجة صعبة وسيئة أمام الأهلي.. وتمنيت أن تكون الخسارة بفارق هدف وحيد

أبدى جوزيف المدير الفني لـ شبيبة القبائل الجزائري حزنه بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي بنتيجة 4-1 في دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية مبكرا بالفوز برباعية في استاد القاهرة.

وقال المدير الفني لـ شبيبة القبائل خلال المؤتمر الصحفي: "نتيجة صعبة وسيئة وتوقعنا وجود فوارق بسبب الخبرات والمستوى، وتمنيت أن تكون الخسارة بفارق هدف وحيد".

وأضاف "لم نتسم بالشراسة الهجومية خاصة في الشوط الأول، وفي الثاني حاولنا لكن ليس بنفس القوة".

وواصل "أشكر الجماهير على دعمهم واللاعبين على الأداء، سنتعلم، ويظل الأهلي خصم كبير، لكننا لم نقدم القدر الكافي لنتعادل".

وأكمل "أجريت تغييرات لتعديل النتيجة لكن تلقينا الهدفين الثالث والرابع وهو ما صعّب الأمور".

وأتم "لدينا وقت قبل الجولة الثانية وعلينا أن نجهز أنفسنا وهو الأهم لنا".

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.