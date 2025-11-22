دوري أبطال إفريقيا - الملعب المالي يفرض التعادل على الترجي
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 21:18
كتب : FilGoal
فرض الملعب المالي نتيجة التعادل السلبي على الترجي التونسي على ملعبه ووسط جماهيره.
وتعادل الترجي ضد الملعب المالي 0-0 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأهدر لاعبو الترجي العديد من الفرص ولم يستغلوا عاملي الأرض والجمهور.
وأضاع الفرنسي فلوريان دانهو مهاجم الترجي أخطر فرص المباراة بعد ضربة رأسية متقنة مرت بجوار مرمى الفريق المالي.
وسدد كوسالية بوعالية لاعب الترجي تسديدة متقنة مرت بجوار مرمى الملعب المالي.
الترجي والملعب المالي حصدا النقطة الأولى في انتظار مباراة سيمبا ضد بترو أتليتكو.
ويلعب سيمبا التنزاني ضد بترو أتليتكو الأنجولي غدا بالمجموعة ذاتها.
