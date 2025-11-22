مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 21:07

كتب : حسام نور الدين

يس توروب مدرب الأهلي

يرى يس توروب المدير الفني لـ الأهلي أن فريقه يستحق الفوز بنتيجة أكبر من 4-1 على شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية مبكرا بالفوز برباعية في استاد القاهرة.

وقال الدنماركي في المؤتمر الصحفي: "نستحق الفوز وتسجيل أهداف أكثر من الـ 4".

وأضاف "في 15 دقيقة خلال الشوط الثاني منحنا المنافس فرصة للضغط واستقبلنا هدفا، من الطبيعي أن نفوز بـ 6-7 أهداف لكن هذا لم يحدث".

وأردف "نتحسن بدنيا ونبذل جهدا أكبر والشكل أصبح أفضل وسعيد بذلك".

وعن خطأ الشناوي في الهدف قال: "نحن فريق واحد نفوز ونخسر سويا، والخطأ طبيعي، رأيت تداخل المدافع في لقطة الهدف، وهو ما صعّب على الحارس الأمر، من السهل إلقاء اللوم على لاعب في لقطة الهدف لكن نريد تجاوز الأمر".

وتابع "جبهة بنشرقي وهاني قدمت أداءً جيدا، والمغربي قدم أداءً مميزا وسجل ضد الزمالك من قبل ولديه إمكانيات هجومية رائعة".

وواصل "في الشوط الأول قدمنا أداءً مميزا وسيطرنا على اللقاء أكثر من الشوط الثاني ونحتاج فعل ذلك طيلة الـ 90 دقيقة وأعلم أن هذا ليس سهلا".

وأكمل "سأشاهد المباراة مرة أخرى لمعرفة الإيجابيات والسلبيات وأركز فقط على مباراة اليوم ولدينا 6 أيام قبل اللقاء المقبل".

وأضاف "سأرى التدريبات كي أحدد من سيخوض المباراة المقبلة".

وأتم "لدي حيرة في الهجوم، قبل اللقاء كنت أفكر في الدفع بطاهر أو شريف، لكنني رأيت أن شريف سيكون أفضل لهذه المباراة".

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.

الأهلي مؤتمر يس توروب دوري أبطال إفريقيا شبيبة القبائل
