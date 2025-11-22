قائمة الزمالك – عودة كايد ومحمود جهاد الفريق ضد زيسكو

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 20:53

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي ضد الزمالك - آدم كايد

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك القائمة المستدعاه لمباراة الفريق ضد زيسكو الزامبي.

ويستعد الزمالك للقاء زيسكو الزامبي في أولى مباريات مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وعاد الفلسطيني آدم كايد لقائمة الفريق بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة.

وتم استدعاء محمود جهاد لاعب وسط الفريق.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد – محمد شحاتة – محمود جهاد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - جوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

وتقام مباراة الزمالك ضد زيسكو في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.

