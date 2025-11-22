مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(0) ريفيرز يونايتد.. جووووول هاتريك قطة

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 20:42

كتب : FilGoal

أحمد عاطف "قطة"

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد ريفيرز يوناتيد النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات.

لمتابعة المباراة من هنا

------------------------------------------

ق 71: جووووووول أحمد عاطف

ق 58: جووووووول أحمد عاطف من رأسية.

ق 52: جووووول أحمد عاطف.

بداية الشوط الثاني

استراحة

سيطرة من بيراميدز على الكرة.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
