انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(0) ريفيرز يونايتد
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد ريفيرز يوناتيد النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات.
------------------------------------------
انتهت
ق 71: جووووووول أحمد عاطف
ق 58: جووووووول أحمد عاطف من رأسية.
ق 52: جووووول أحمد عاطف.
بداية الشوط الثاني
استراحة
سيطرة من بيراميدز على الكرة.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
