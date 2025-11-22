دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا

شدد شون دايتش المدير الفني لـ نوتنجهام فورست على أهمية الأداء الدفاعي في الفوز ضد ليفربول.

وانتصر فورست بنتيجة 3-0 على ليفربول في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال شون دايتش للصحفيين: "أعتقد أنهم بدأوا المباراة بسرعة كبيرة بعد نتيجة صعبة أمام مانشستر سيتي. كان أداء الدفاع رائعا. من الصعب جدا السيطرة على الكرة على ملعب كهذا".

وأضاف "كنت سعيدا بالتقدم في الشوط الأول، التقدم 1-0 في أنفيلد أمرا غريبا. أردت من اللاعبين أداء الأساسيات، لكننا سجلنا هدفا. لقد قدمنا ​​أداءً رائعا في حسم المباراة حتى النهاية".

وأكمل "لدي دائما فريق تنافسي. هذه علامة فارقة بالنسبة لي. أذكرهم دائما أن هذه خطوة أخرى، ويمكن للجماهير أن تتقبلها".

وأتم "التوقيت في كرة القدم قد يكون كل شيء. سواء كان لاعبا أو مديرا أو مدربا. أريد أن أهتم بهذا النادي، من المهم بالنسبة لي أن أبذل قصارى جهدي".

سجل موريلو ونيكولو سافونا ومورجان جيبس وايت ثلاثية الضيوف.

وللمباراة الثانية على التوالي يخسر ليفربول بفارق 3 أهداف بعدما هُزم بنتيجة 4-1 ضد مانشستر سيتي.