محمد شريف يعود للتسجيل في أبطال إفريقيا بعد غياب 987 يوما
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 20:28
كتب : FilGoal
عاد محمد شريف للتسجيل في دوري أبطال إفريقيا بقميص الأهلي بعد 987 يوما.
محمد شريف
النادي : الأهلي
وحل شبيبة القبائل ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة في مباراة انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.
وضاعف شريف من تقدم الأهلي في الشوط الأول في الدقيقة 39 بعد عرضية أشرف بنشرقي.
ولأول مرة يسجل شريف في دوري الأبطال منذ هدفه ضد صنداونز في مارس 2023 والتي خسرها الفريق آنذاك 5-2.
video:1
تريزيغيه ومحمد شريف يبصمان على أولى أهداف الأهلي في مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025
برأيك، أي هدف هو الأجمل؟ ✍️#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/6xMlBSEgMM
وسجل شريف ثالث أهدافه مع الأهلي هذا الموسم عقب عودته من الخليج السعودي الذي ارتدى قميصه لموسمين.
ووصل شريف للهدف رقم 15 في دوري أبطال إفريقيا بقميص الأهلي سجلها خلال 43 مباراة.
نرشح لكم
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو بعد غياب 160 يوما بينهما 12 دقيقة.. إمام عاشور يعود ويسجل مع الأهلي مؤتمر زينباور: نتيجة صعبة وسيئة أمام الأهلي.. وتمنيت أن تكون الخسارة بفارق هدف وحيد دوري أبطال إفريقيا - الملعب المالي يفرض التعادل على الترجي قائمة الزمالك – عودة كايد ومحمود جهاد الفريق ضد زيسكو مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(0) ريفيرز يونايتد.. جووووول هاتريك قطة زيزو: شاركت أمام شبيبة القبائل وأنا مصاب.. وهذا سر الفوز الكبير