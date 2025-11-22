محمد شريف يعود للتسجيل في أبطال إفريقيا بعد غياب 987 يوما

عاد محمد شريف للتسجيل في دوري أبطال إفريقيا بقميص الأهلي بعد 987 يوما.

وحل شبيبة القبائل ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة في مباراة انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.

وضاعف شريف من تقدم الأهلي في الشوط الأول في الدقيقة 39 بعد عرضية أشرف بنشرقي.

ولأول مرة يسجل شريف في دوري الأبطال منذ هدفه ضد صنداونز في مارس 2023 والتي خسرها الفريق آنذاك 5-2.

تريزيغيه ومحمد شريف يبصمان على أولى أهداف الأهلي في مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم



وسجل شريف ثالث أهدافه مع الأهلي هذا الموسم عقب عودته من الخليج السعودي الذي ارتدى قميصه لموسمين.

ووصل شريف للهدف رقم 15 في دوري أبطال إفريقيا بقميص الأهلي سجلها خلال 43 مباراة.