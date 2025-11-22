زيزو: شاركت أمام شبيبة القبائل وأنا مصاب.. وهذا سر الفوز الكبير

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 20:24

كتب : FilGoal

الأهلي - زيزو - شبيبة القبائل

كشف أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي عن مشاركته أمام شبيبة القبائل وهو يعاني من الإصابة التي تعرض لها في معسكر منتخب مصر.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

الأهلي

واستهل الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال زيزو عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: من الجيد أن نفوز أول مباراة في المجموعات بنتيجة كبيرة، الفريق تأقلم على أسلوب لعب المدرب الجديد وكان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر".

وأضاف "لازلت أعاني من بعض الآلام بسبب إصابتي مع منتخب مصر، استطعت اللعب لأكثر من 70 دقيقة بعد ذلك بدأت الآلام تتزايد ولذلك غادرت الملعب".

وأكمل "المباريات المقبلة صعبة وسوف نستعد لها بشكل جيد".

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

وصنع زيزو هدف الأهلي الأول من ركلة ركنية والذي سجله تريزيجيه.

