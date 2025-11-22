عاد إمام وسجل.. الأهلي يستهل مجموعات إفريقيا برباعية في شبيبة القبائل

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 20:05

كتب : عمرو عبد المنعم

إمام عاشور - الأهلي - شبيبة القبائل

استهل الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

عودة إمام

وشهدت المباراة عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، كما سجل هدف الأهلي الرابع.

وصف المباراة

Image

بدأ الأهلي المباراة بضغط قوي وأهدر أكثر من فرصة عن طريق تريزيجيه ومحمد شريف وديانج.

إلى أن جاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 36 بضربة رأسية من تريزيجيه بعد ركنية نفذها المتخصص زيزو.

وأضاف محمد شريف هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 39 بعد هجمة مرتدة سريعة وعرضية أرضية من بنشرقي قابلها مهاجم الأحمر بتسديدة في الشباك.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثاني بعدما انفرد تريزيجيه بالمرمى لكنه سدد بالقدم اليسرى في يد الحارس.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

في الشوط الثاني كاد الأهلي أن يسجل الهدف الثالث بتسديدة من تريزيجيه من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة.

وسجل شبيبة القبائل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 57 بطريقة ذاتيه من الأهلي بعد عرضية من ناحية اليمين حولها ياسر إبراهيم إلى شباك محمد الشناوي بالخطأ في مرماه.

وأجرى يس توروب مدرب الأهلي أول تبديل في الدقيقة 65 بنزول طاهر محمد بدلا من محمد شريف.

وتعرض محمد الشناوي حارس الأهلي للإصابة ليغادر الملعب في الدقيقة 77 ويشارك بدلا منه مصطفى شوبير.

كما شارك أيضا إمام عاشور العائد من الإصابة وغادر الملعب زيزو.

وسجل تريزيجيه هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 82 بتسديدة أرضية رائعة بعد تسديدة أخرى من إمام عاشور ارتدت له من قدم طاهر ليضعها في الشباك.

وأنقذ مصطفى شوبير مرمى الأهلي من هدف مؤكد في الدقيقة 86.

وشارك محمد علي بن رمضان وحمزة عبد الكريم في آخر تبديلات الأهلي بدلا من تريزيجيه ومروان عطية.

وسجل إمام عاشور هدف الأهلي الرابع في الوقت بدل الضائع بتسديدة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الحارس التصدي لها لتصطدم به وتسكن الشباك.

وتنتهي المباراة بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.

