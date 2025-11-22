في الجول يكشف سبب غياب ثلاثي الزمالك عن لقاء زيسكو
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 19:40
كتب : FilGoal
يغيب ثلاثي الزمالك عن مباراة الفريق ضد زيسكو الزامبي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات للكونفدرالية.
ويستعد الزمالك للقاء زيسكو الزامبي في أولى مباريات مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.
وتقام مباراة الزمالك ضد زيسكو في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.
ويكشف لكم FilGoal.com أسباب غيابات ثلاثي الأبيض
- محمد إسماعيل بسبب الإصابة بكدمة أسفل الركبة.
- محمود بنتايك بسبب شعوره بإجهاد في الخلفية.
- أحمد ربيع بسبب الإصابة في العضلة الضامة.
ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.
