في الجول يكشف سبب غياب ثلاثي الزمالك عن لقاء زيسكو

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

مران الزمالك

يغيب ثلاثي الزمالك عن مباراة الفريق ضد زيسكو الزامبي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات للكونفدرالية.

ويستعد الزمالك للقاء زيسكو الزامبي في أولى مباريات مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك ضد زيسكو في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن تعيين البرتغالي فابيو نونو محللا للأداء الزمالك يختتم تحضيراته لمواجهة زيسكو.. وتأهيل ربيع وبنتايك مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا عقب عودته قبل لقاء زيسكو الكونفدرالية - الزمالك يرتدي طاقمه الأساسي ضد زيسكو في افتتاح المجموعات

ويكشف لكم FilGoal.com أسباب غيابات ثلاثي الأبيض

- محمد إسماعيل بسبب الإصابة بكدمة أسفل الركبة.

- محمود بنتايك بسبب شعوره بإجهاد في الخلفية.

- أحمد ربيع بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.

الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز ضد ريفيرز يونايتد.. بداية المباراة بعد قليل محمد شريف يعود للتسجيل في أبطال إفريقيا بعد غياب 987 يوما زيزو: شاركت أمام شبيبة القبائل وأنا مصاب.. وهذا سر الفوز الكبير محمد شريف: كان بإمكاننا تسجيل المزيد ضد شبيبة القبائل تشكيل بيراميدز - ماييلي وزلاكة يقودان الهجوم أمام ريفيرز يونايتد في دوري الأبطال عاد إمام وسجل.. الأهلي يستهل مجموعات إفريقيا برباعية في شبيبة القبائل من صناعة زيزو.. تريزيجيه يسجل أول أهدافه في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي مؤتمر خالد صبحي: جمهور المصري لا يتأخر علينا.. ومواجهة كايرز تشيفز صعبة
أخر الأخبار
مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز ضد ريفيرز يونايتد.. بداية المباراة بعد قليل 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كرة سلة – الأهلي ضد الاتحاد في نهائي المرتبط 20 دقيقة | كرة سلة
محمد شريف يعود للتسجيل في أبطال إفريقيا بعد غياب 987 يوما 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
زيزو: شاركت أمام شبيبة القبائل وأنا مصاب.. وهذا سر الفوز الكبير 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمد شريف: كان بإمكاننا تسجيل المزيد ضد شبيبة القبائل 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - ماييلي وزلاكة يقودان الهجوم أمام ريفيرز يونايتد في دوري الأبطال 40 دقيقة | الكرة المصرية
عاد إمام وسجل.. الأهلي يستهل مجموعات إفريقيا برباعية في شبيبة القبائل 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517651/في-الجول-يكشف-سبب-غياب-ثلاثي-الزمالك-عن-لقاء-زيسكو