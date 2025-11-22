انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(2) نيوكاسل.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - نيوكاسل - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
مرموش يخسر جائزة هدف شهر أكتوبر في مانشستر سيتي لصالح هالاند انضمام مدافع تشيلسي وحارس سيتي لمنتخب إنجلترا بعد استبعاد ثنائي نيوكاسل ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي مدافع سيتي: نعيش من أجل مثل هذه المباريات

ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل ضمن الجولة 12 من المسابقة.

ويتواجد النجم الدولي المصري عمر مروش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، فيما يقود إرلينج هالاند الهجوم.

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل دقيقة بدقيقة من هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق27 نيك فولتماده ينفرد بالمرمى ومن يسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدي رائع من جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي.

ق3 تمريرة بينية من جيريمي دووكو تضع هالاند في انفراد تام بالمرمى لكنه يهدر الفرصة.

ق2 دوناروما حارس مانشستر سيتي ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي نيوكاسل
نرشح لكم
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا ثلاثية في أنفليد.. ليفربول يسقط أمام نونتجهام ويعيد رقما سلبيا منذ 10 سنوات تشكيل مانشستر سيتي - شرقي وهالاند يقودان الهجوم أمام نيوكاسل.. ومرموش بديل ماريسكا: هذه النوعية من الانتصارات لا تعجبني ولكن الثالث تواليا.. تشيلسي يواصل انتصاراته بالفوز على بيرنلي
أخر الأخبار
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 160 يوما بينهما 12 دقيقة.. إمام عاشور يعود ويسجل مع الأهلي 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر زينباور: نتيجة صعبة وسيئة أمام الأهلي.. وتمنيت أن تكون الخسارة بفارق هدف وحيد 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - الملعب المالي يفرض التعادل على الترجي 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517649/مباشر-الدوري-الإنجليزي-مانشستر-سيتي-1-2-نيوكاسل-دخول-مرموش