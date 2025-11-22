انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(2) نيوكاسل.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل ضمن الجولة 12 من المسابقة.

ويتواجد النجم الدولي المصري عمر مروش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، فيما يقود إرلينج هالاند الهجوم.

ق27 نيك فولتماده ينفرد بالمرمى ومن يسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدي رائع من جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي.

ق3 تمريرة بينية من جيريمي دووكو تضع هالاند في انفراد تام بالمرمى لكنه يهدر الفرصة.

ق2 دوناروما حارس مانشستر سيتي ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة