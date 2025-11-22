انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(2) نيوكاسل.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - نيوكاسل - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
مرموش يخسر جائزة هدف شهر أكتوبر في مانشستر سيتي لصالح هالاند انضمام مدافع تشيلسي وحارس سيتي لمنتخب إنجلترا بعد استبعاد ثنائي نيوكاسل ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي مدافع سيتي: نعيش من أجل مثل هذه المباريات

ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل ضمن الجولة 12 من المسابقة.

ويتواجد النجم الدولي المصري عمر مروش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، فيما يقود إرلينج هالاند الهجوم.

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل دقيقة بدقيقة من هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق27 نيك فولتماده ينفرد بالمرمى ومن يسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدي رائع من جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي.

ق3 تمريرة بينية من جيريمي دووكو تضع هالاند في انفراد تام بالمرمى لكنه يهدر الفرصة.

ق2 دوناروما حارس مانشستر سيتي ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي نيوكاسل
نرشح لكم
إيدي هاو: كنت أعلم سجلي السلبي أمام مانشستر سيتي فان دايك: نتلقى أهدافا سهلة والجميع محبط في ليفربول روبن دياز: قرارات الحكام غريبة وتحتاج إلى توضيح جوارديولا: لم نستطع الحفاظ على مستوانا أمام نيوكاسل مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا
أخر الأخبار
إيدي هاو: كنت أعلم سجلي السلبي أمام مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
فان دايك: نتلقى أهدافا سهلة والجميع محبط في ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
روبن دياز: قرارات الحكام غريبة وتحتاج إلى توضيح 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لم نستطع الحفاظ على مستوانا أمام نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور 3 ساعة | الكرة الإفريقية
قطة: سعيد بأول هاتريك مع بيراميدز.. ونريد الحفاظ على لقب دوري الأبطال 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517649/انتهت-في-الدوري-الإنجليزي-مانشستر-سيتي-1-2-نيوكاسل-3-نقاط-ثمينة