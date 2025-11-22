ثلاثية في أنفليد.. ليفربول يسقط أمام نونتجهام ويعيد رقما سلبيا منذ 10 سنوات

سقط ليفربول مجددا في فخ الخسارة بنتيجة 3-0 أمام نوتنجهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفليد.

سجل موريلو ونيكولو سافونا ومورجان جيبس وايت ثلاثية الضيوف.

وللمباراة الثانية على التوالي يخسر ليفربول بفارق 3 أهداف بعدما هُزم بنتيجة 4-1 ضد مانشستر سيتي.

ولأول مرة يستقبل ليفربول ثلاثية على ملعبه دون أن يسجل منذ أغسطس 2015.

وتعرض ليفربول للخسارة السادسة من 12 مباراة في الدوري الإنجليزي ما تسبب في تراجعه للمركز الـ 11.

فيما حقق فورست فوزه الثاني على التوالي مع شون دايتش وارتقى للمركز السادس عشر تاركا قاع الترتيب برصيد 12 نقطة.

التشكيل

بدأ محمد صلاح أساسيا في المباراة رقم 300 له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وعاد ألكسندر إيزاك وأليسون بيكر للتشكيل الأساسي بعد التعافي من الإصابة.

وصف المباراة

كاد أليكسيس ماك أليستر أن يسجل مبكرا للريدز بتسديدة قوية تصدى لها المدافع برأسه ومنعها من أمام المرمى في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 32 أحرز موريلو مدافع نوتنجهام الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ركنية شتتها دفاع ليفربول بشكل سيء.

وبعد 3 دقائق سجل إيجور جيسوس الهدف الثاني لكن سرعان ما ألغي بداعي وجود لمسة يد على اللاعب وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

وحاول صلاح بمجهود فردي أن يقلص الثالث لكن الحارس منعها وحولها لركنية قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز الضيوف التقدم سريعا بعرضية أرضية حولها سافونا بتسديدة في الشباك لتصبح النتيجة 2-0 في الدقيقة 46.

في الدقيقة 55 دفع أرني سلوت المدير الفني للريدز بـ هوجو إيتيكي بدلا من إبراهيما كوناتي لزيادة القوة الهجومية.

وفي الدقيقة 68 شارك فيديريكو كييزا وأندرو روبرتسون بدلا من إيزاك وكيركيز.

وقبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء، تابع جيبس وايت تسديدة ارتدت من يد أليسون في الشباك مضاعفا التقدم ومنهيا اللقاء مبكرا.