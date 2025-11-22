ثلاثية في أنفليد.. ليفربول يسقط أمام نونتجهام ويعيد رقما سلبيا منذ 10 سنوات

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

موريلو - نوتنجهام فورست - ليفربول

سقط ليفربول مجددا في فخ الخسارة بنتيجة 3-0 أمام نوتنجهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفليد.

سجل موريلو ونيكولو سافونا ومورجان جيبس وايت ثلاثية الضيوف.

وللمباراة الثانية على التوالي يخسر ليفربول بفارق 3 أهداف بعدما هُزم بنتيجة 4-1 ضد مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - الأردن يبدأ معسكره التحضيري لكأس العرب من صناعة زيزو.. تريزيجيه يسجل أول أهدافه في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي تشكيل مانشستر سيتي - شرقي وهالاند يقودان الهجوم أمام نيوكاسل.. ومرموش بديل الزمالك يعلن تعيين البرتغالي فابيو نونو محللا للأداء

ولأول مرة يستقبل ليفربول ثلاثية على ملعبه دون أن يسجل منذ أغسطس 2015.

وتعرض ليفربول للخسارة السادسة من 12 مباراة في الدوري الإنجليزي ما تسبب في تراجعه للمركز الـ 11.

فيما حقق فورست فوزه الثاني على التوالي مع شون دايتش وارتقى للمركز السادس عشر تاركا قاع الترتيب برصيد 12 نقطة.

التشكيل

بدأ محمد صلاح أساسيا في المباراة رقم 300 له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وعاد ألكسندر إيزاك وأليسون بيكر للتشكيل الأساسي بعد التعافي من الإصابة.

Image

وصف المباراة

كاد أليكسيس ماك أليستر أن يسجل مبكرا للريدز بتسديدة قوية تصدى لها المدافع برأسه ومنعها من أمام المرمى في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 32 أحرز موريلو مدافع نوتنجهام الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ركنية شتتها دفاع ليفربول بشكل سيء.

وبعد 3 دقائق سجل إيجور جيسوس الهدف الثاني لكن سرعان ما ألغي بداعي وجود لمسة يد على اللاعب وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

وحاول صلاح بمجهود فردي أن يقلص الثالث لكن الحارس منعها وحولها لركنية قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز الضيوف التقدم سريعا بعرضية أرضية حولها سافونا بتسديدة في الشباك لتصبح النتيجة 2-0 في الدقيقة 46.

في الدقيقة 55 دفع أرني سلوت المدير الفني للريدز بـ هوجو إيتيكي بدلا من إبراهيما كوناتي لزيادة القوة الهجومية.

وفي الدقيقة 68 شارك فيديريكو كييزا وأندرو روبرتسون بدلا من إيزاك وكيركيز.

وقبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء، تابع جيبس وايت تسديدة ارتدت من يد أليسون في الشباك مضاعفا التقدم ومنهيا اللقاء مبكرا.

ليفربول نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(2) نيوكاسل.. 3 نقاط ثمينة تشكيل مانشستر سيتي - شرقي وهالاند يقودان الهجوم أمام نيوكاسل.. ومرموش بديل ماريسكا: هذه النوعية من الانتصارات لا تعجبني ولكن الثالث تواليا.. تشيلسي يواصل انتصاراته بالفوز على بيرنلي
أخر الأخبار
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 160 يوما بينهما 12 دقيقة.. إمام عاشور يعود ويسجل مع الأهلي 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر زينباور: نتيجة صعبة وسيئة أمام الأهلي.. وتمنيت أن تكون الخسارة بفارق هدف وحيد 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - الملعب المالي يفرض التعادل على الترجي 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517647/ثلاثية-في-أنفليد-ليفربول-يسقط-أمام-نونتجهام-ويعيد-رقما-سلبيا-منذ-10-سنوات