من صناعة زيزو.. تريزيجيه يسجل أول أهدافه في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف الأهلي الأول ضد شبيبة القبائل في افتتاح مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل شبيبة القبائل ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة.

وجاء هدف تريزيجيه برأسية بعد ركنية متقنة نفذها أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 36.

ولأول مرة يسجل تريزيجيه هدفا في دوري أبطال إفريقيا بقميص الأهلي، بعد 828 دقيقة دون أهداف في البطولة.

وشارك تريزيجيه في 4 نسخ سابقة لم يسجل خلالها أي هدف واكتفى بصناعة هدفين فقط.

وجاء هدف تريزيجيه في المباراة رقم 22 مع الأهلي في دوري الأبطال.

ورفع تريزيجيه رصيده التهديفي هذا الموسم مع الأهلي لـ 6 أهداف منها 3 من كرات رأسية.

وصنع زيزو آخر هدفين سجلهما تريزيجيه مع الأهلي، إذ أرسل عرضية أودعها تريزيجيه برأسية ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري قبل هدف اليوم.

