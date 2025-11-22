مجموعة الأهلي - يانج أفريكانز ينتصر على الجيش الملكي في افتتاح مشوار أبطال إفريقيا

انتصر يانج أفريكانز التنزاني مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد.

اللقاء أقيم في الثالثة عصرا على ملعب أمام في تنزانيا.

وسجل برنس دوبي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 58 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية.

الفريق المغربي اكتفى بتسديدة واحدة بين القائمين والعارضة طيلة 90 دقيقة.

الفوز وضع يانج أفريكانز في الصدارة برصيد 3 نقاط فيما تذيل الجيش الملكي الترتيب.

ويحل بطل تنزانيا ضيفا على شبيبة القبائل الأسبوع المقبل في الجولة الثانية.

فيما يستضيف الجيش الملكي على ملعبه يوم السبت المقبل الأهلي.

ويستضيف الأهلي بعد قليل شبيبة القبائل على استاد القاهرة.