مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) شبيبة القبائل.. انطلاق المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــ

انطلاق المباراة