مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) شبيبة القبائل.. انطلاق المباراة
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 17:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
انطلاق المباراة
