انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 17:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ــــــــــــــــــــــــــ
ق 90: جوووول إمام عاشور والرابع
ق 88: نزول محمد علي بن رمضان وحمزة عبد الكريم بدلا من تريزيجيه ومروان عطية
ق 82: جوووول تريزيجيه والثالث
ق 79: نزول إمام عاشور ومصطفى شوبير بدلا من زيزو والشناوي
ق 77: إصابة الشناوي
ق 65: نزول طاهر وخروج محمد شريف
ق 57: هدف ذاتي عن طريق ياسر إبراهيم
ق 54: العارضة تمنع الثالث من تريزيجيه
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية
ق 44: الثالث يضيع من تريزيجيه
ق 39: جوووووول محمد شريف والثاني
ق 36: جوووووول تريزيجيه
ق 26: تريزيجيه يهدر أمام المرمى
ق 25: ديانج يهدر أمام المرمى
ق 23: هدف غير محتسب من محمد شريف
ق 17: ضغط أحمر قوي والأول يضيع
انطلاق المباراة