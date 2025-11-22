انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ق 90: جوووول إمام عاشور والرابع

ق 88: نزول محمد علي بن رمضان وحمزة عبد الكريم بدلا من تريزيجيه ومروان عطية

ق 82: جوووول تريزيجيه والثالث

ق 79: نزول إمام عاشور ومصطفى شوبير بدلا من زيزو والشناوي

ق 77: إصابة الشناوي

ق 65: نزول طاهر وخروج محمد شريف

ق 57: هدف ذاتي عن طريق ياسر إبراهيم

ق 54: العارضة تمنع الثالث من تريزيجيه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية

ق 44: الثالث يضيع من تريزيجيه

ق 39: جوووووول محمد شريف والثاني

ق 36: جوووووول تريزيجيه

ق 26: تريزيجيه يهدر أمام المرمى

ق 25: ديانج يهدر أمام المرمى

ق 23: هدف غير محتسب من محمد شريف

ق 17: ضغط أحمر قوي والأول يضيع

انطلاق المباراة

الأهلي شبيبة القبائل دوري أبطال إفريقيا
