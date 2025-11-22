انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر

مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز ضد ريفيرز يونايتد.. بداية المباراة بعد قليل

محمد شريف يعود للتسجيل في أبطال إفريقيا بعد غياب 987 يوما

زيزو: شاركت أمام شبيبة القبائل وأنا مصاب.. وهذا سر الفوز الكبير

محمد شريف: كان بإمكاننا تسجيل المزيد ضد شبيبة القبائل

تشكيل بيراميدز - ماييلي وزلاكة يقودان الهجوم أمام ريفيرز يونايتد في دوري الأبطال

عاد إمام وسجل.. الأهلي يستهل مجموعات إفريقيا برباعية في شبيبة القبائل

في الجول يكشف سبب غياب ثلاثي الزمالك عن لقاء زيسكو

من صناعة زيزو.. تريزيجيه يسجل أول أهدافه في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي