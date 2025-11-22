دوري أبطال إفريقيا - صنداونز يفتتح دور المجموعات بالفوز على سانت لوبوبو بثلاثية

افتتح صنداونز دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على سانت لوبوبو الكونغولي بثلاثية.

وفاز صنداونز على سانت لوبوبو 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

وافتتح البرتغالي نونو سانتوس التسجيل لنادي صنداونز وسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة.

وأدرك وانيت كاشالا هدف التعادل لنادي سانت لوبوبو في الدقيقة 44 قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

وأهدى نونو سانتوس تمريرة حاسمة في اتجاه مارسيلو أليندي الذي سجل الهدف الثاني عند الدقيقة 61.

وأضاع كاشالا فرصة تسجيل هدف التعادل لسانت لوبوبو والهدف الشخصي الثاني له في المباراة.

وعاد نونو سانتوس ليؤكد تألقه وسجل الهدف الثالث لنادي صنداونز عند الدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد صنداونز إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن الهلال السوداني.

وكان الهلال قد فاز على مولودية الجزائر 2-1 في أولى مباريات دور المجموعات.