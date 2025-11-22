تشكيل شبيبة القبائل - مرغم يقود الهجوم.. وبلعيد أساسي في الدفاع ضد الأهلي
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 17:29
كتب : FilGoal
اختار الألماني جوزيف زينباور تشكيل شبيبة القبائل الجزائري ضد الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
ويحل بطل الجزائر ضيفا على الأهلي في السادسة مساءً على استاد القاهرة.
ويجلس رياض بودبوز وأيمن ميحوص على مقاعد البدلاء للفريق الجزائري.
وجاء تشكيل الفريق الجزائري
حراسة المرمى: محمد حديد
الدفاع: نشأت جابري – زين الدين بلعيد – رضا بنشاعة
الوسط: حمزة مولاي – أرثر بادا – باباكار سارا – بلال مسعودي
الهجوم: لحلو أخريب – مهدي مرغم - مهدي بوجمعة
وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس بتعليق المعلق خليل البلوشي.
ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة: شبيبة القبائل (الجزائر) - الجيش الملكي (المغرب) - يانج أفريكانز (تنزانيا).
