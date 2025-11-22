مؤتمر الكوكي: مواجهة كايرز تشيفز مهمة لكنها ليست حاسمة

شدد نبيل الكوكي المدير الفني لـ المصري على أهمية مواجهة كايرز تشيفز الجنوب إفريقي لكنها "ليست حاسمة".

ويستهل المصري مشواره الإفريقي في مرحلة المجموعات بلقاء كايرز تشيفز.

وقال الكوكي المدير الفني لـ المصري خلال المؤتمر الصحفي: "أول مباراة في مرحلة المجموعات مهمة لكنها ليست حاسمة، والأهم أن تكون البداية قوية خاصة أنها على ملعبنا".

وأضاف "سنعمل على حصد الـ 3 نقاط بكل ما أوتينا من جهد لإسعاد جماهيرنا، وعندما تبدأ أي بطولة بانتصار تصبح المعنويات أفضل".

وواصل "سبق أن واجهت كايرز تشيفز منذ فترة طويلة، وهو فريق كبير ونعرف أن الكرة في جنوب إفريقيا تتطور، المباراة ستكون صعبة على الفريقين ونعمل على الفوز".

وأتم "أعلم تضحيات جمهور المصري ونريد إسعادهم، ونأمل حضورهم بأعداد كبيرة في المباراة، ورأينا من قبل كيف يتنقل الجمهور لمتابعة المباريات بأعداد كبيرة".

ويبدأ المصري مشواره في كأس الكونفدرالية غدا الأحد بمواجهة كايزر تشيفز، في السادسة مساء.

بينما يحل الزمالك ضيفًا على كايزر في جنوب إفريقيا، في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.