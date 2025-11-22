تشكيل الأهلي - شريف يقود الهجوم ضد شبيبة القبائل.. وإمام على مقاعد البدلاء

يبدأ محمد شريف في هجوم الأهلي أمام شبيبة القبائل المغربي في افتتاح مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي بطل الجزائر على استاد القاهرة في السادسة مساءً.

ويتواجد إمام عاشور على مقاعد البدلاء لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة بفيروس A.

ويغيب نيتس جراديشار بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد في إياب الدور التمهيدي الثاني ضد إيجل نوار.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان حمدي – أليو ديانج – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – محمد شريف – أشرف بنشرقي

وعلى مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رمضان - محمد علي بن رمضان - محمد مجدي "أفشة" - إمام عاشور - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - حمزة عبد الكريم.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس بتعليق المعلق خليل البلوشي.

وتأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بعد الفوز على حساب إيجل نوار البوروندي بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32 للبطولة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة: شبيبة القبائل (الجزائر) - الجيش الملكي (المغرب) - يانج أفريكانز (تنزانيا).