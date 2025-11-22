انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(3) نوتنجهام.. هزيمة الريدز

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً على ملعب أنفيلد.

ويخوض محمد صلاح المباراة رقم 300 له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ويبدأ اللقاء أساسيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 78: جووول مورجان جيبس وايت يسجل الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لتسديدة تصدى لها أليسون

ق 46: جووووول سافونا يحول عرضية أرضية في الشباك ويضيف ثاني اهداف فورست

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: صلاح يسدد كرة قوية يتصدى لها سيلس ببراعة ويحولها لركنية

ق 35: جووول الثاااني عن طريق إيجور جيسوس لكن الحكم يرفض احتسابه بداعي وجود لمسة يد

ق 32: جوووول أوووول موريلو يسجل الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 10: المدافع يشتت برأسه كرة قوية من تسديدة ماك أليستر من داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
