مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا عقب عودته قبل لقاء زيسكو

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

شيكو بانزا - الزمالك

انتظم الأنجولي شيكو بانزا لاعب الزمالك في مران اليوم السبت والذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

شيكو بانزا

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد الزمالك للقاء زيسكو الزامبي في أولى مباريات مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وعاد اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية قادما من بلاده بعد حصوله على إذن بالتأخر في العودة بسبب وفاة شقيقه.

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من زكريا الدهشوري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي الكونفدرالية - الزمالك يرتدي طاقمه الأساسي ضد زيسكو في افتتاح المجموعات مؤتمر عمر جابر: أعزي أسرة صبري وجماهير الزمالك.. ويجب أن نفوز أمام جماهيرنا مؤتمر عبد الرؤوف: هذا ترتيب حراس الزمالك.. وشيكو بانزا أرسل شهادة وفاة أخيه

وكشف شيكو بانزا لاعب الزمالك عن سبب تأخره في العودة إلى النادي بعد نهاية التوقف الدولي.

وقال اللاعب عبر إنستجرام:

أود أن أوضح لجماهير الزمالك أن تأخر عودتي في آخر 24 ساعة كان بسبب وفاة أخي.

تلقيت إذنا رسميا من النادي بالغياب. ويفاجئني ما يدور عني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أطلب من جماهير الزمالك الدعاء لروح أخي، وأشكر كل من ساندني. أراكم قريبا في الملعب أيتها الجماهير العظيمة.

وكان FilGoal.com قد كشف إن شيكو بانزا أبلغ الزمالك بتأخره عن الوصول في الموعد المحدد بعد فراعه من المشاركة مع منتخب أنجولا، لظروف خاصة.

وشارك بانزا في التشكيل الأساسي لمنتخب أنجولا ضد الأرجنتين وخرج في الدقيقة 65 خلال التوقف الدولي.

فيما شارك بانزا كبديل عندما تغلب منتخب أنجولا على زامبيا وديا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام مباراة الزمالك ضد زيسكو في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.

الزمالك شيكو بانزا الكونفدرالية
نرشح لكم
الكونفدرالية - الزمالك يرتدي طاقمه الأساسي ضد زيسكو في افتتاح المجموعات مؤتمر لاعب زيسكو: المعنويات مرتفعة وندرك مدى صعوبة الزمالك مؤتمر عمر جابر: أعزي أسرة صبري وجماهير الزمالك.. ويجب أن نفوز أمام جماهيرنا مؤتمر عبد الرؤوف: هذا ترتيب حراس الزمالك.. وشيكو بانزا أرسل شهادة وفاة أخيه مؤتمر مدرب زيسكو: سنواجه الزمالك أمام شغف المصريين بكرة القدم.. وهذه فرصتنا لقياس تقدمنا مدرب كايزر تشيفز: لا يمكننا التفكير في الزمالك الآن.. ولمَ لا نفوز بالبطولة؟ رئيس بعثة كايزر تشيفز: هدفنا هو النهائي.. وسنبذل أقصى ما لدينا أمام المصري والزمالك حقيقة مفاوضات كايزر تشيفز مع تاو وموسيماني.. ورسالة إلى حسن شحاتة
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - عودة جارسيا ورافينيا وكامب نو أمام بلباو 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا عقب عودته قبل لقاء زيسكو 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الزمالك يرتدي طاقمه الأساسي ضد زيسكو في افتتاح المجموعات 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر مقرب من زكريا الدهشوري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي 54 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر لاعب زيسكو: المعنويات مرتفعة وندرك مدى صعوبة الزمالك 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ليفربول - الظهور الـ 300 لـ صلاح.. وعودة أليسون وإيزاك ضد نوتنجهام 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري اليوم: تأجيل محاكمة رمضان صبحي وحبسه لحين انعقاد الجلسة ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر عمر جابر: أعزي أسرة صبري وجماهير الزمالك.. ويجب أن نفوز أمام جماهيرنا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517629/مران-الزمالك-انتظام-شيكو-بانزا-عقب-عودته-قبل-لقاء-زيسكو