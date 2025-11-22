مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا عقب عودته قبل لقاء زيسكو

انتظم الأنجولي شيكو بانزا لاعب الزمالك في مران اليوم السبت والذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

ويستعد الزمالك للقاء زيسكو الزامبي في أولى مباريات مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وعاد اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية قادما من بلاده بعد حصوله على إذن بالتأخر في العودة بسبب وفاة شقيقه.

وكشف شيكو بانزا لاعب الزمالك عن سبب تأخره في العودة إلى النادي بعد نهاية التوقف الدولي.

وقال اللاعب عبر إنستجرام:

أود أن أوضح لجماهير الزمالك أن تأخر عودتي في آخر 24 ساعة كان بسبب وفاة أخي.

تلقيت إذنا رسميا من النادي بالغياب. ويفاجئني ما يدور عني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أطلب من جماهير الزمالك الدعاء لروح أخي، وأشكر كل من ساندني. أراكم قريبا في الملعب أيتها الجماهير العظيمة.

وكان FilGoal.com قد كشف إن شيكو بانزا أبلغ الزمالك بتأخره عن الوصول في الموعد المحدد بعد فراعه من المشاركة مع منتخب أنجولا، لظروف خاصة.

وشارك بانزا في التشكيل الأساسي لمنتخب أنجولا ضد الأرجنتين وخرج في الدقيقة 65 خلال التوقف الدولي.

فيما شارك بانزا كبديل عندما تغلب منتخب أنجولا على زامبيا وديا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام مباراة الزمالك ضد زيسكو في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.