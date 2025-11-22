الكونفدرالية - الزمالك يرتدي طاقمه الأساسي ضد زيسكو في افتتاح المجموعات

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 16:20

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية عن مشاركة الزمالك بطاقمه الأساسي.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو غدا الأحد في أولى مباريات مرحلة المجموعات من الكونفدرالية على استاد القاهرة.

وسيرتدي الزمالك طاقمه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

أخبار متعلقة:
مؤتمر عمر جابر: أعزي أسرة صبري وجماهير الزمالك.. ويجب أن نفوز أمام جماهيرنا مؤتمر عبد الرؤوف: هذا ترتيب حراس الزمالك.. وشيكو بانزا أرسل شهادة وفاة أخيه مؤتمر لاعب زيسكو: المعنويات مرتفعة وندرك مدى صعوبة الزمالك مؤتمر مدرب زيسكو: سنواجه الزمالك أمام شغف المصريين بكرة القدم.. وهذه فرصتنا لقياس تقدمنا

وفي المقابل، سيرتدي فريق زيسكو طاقم باللون الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق الفاتح.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من عبد الله حسين إداري الفريق، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي نادي زيسكو.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

الزمالك زيسكو يونايتد الكونفدرالية
نرشح لكم
مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا عقب عودته قبل لقاء زيسكو مؤتمر لاعب زيسكو: المعنويات مرتفعة وندرك مدى صعوبة الزمالك مؤتمر عمر جابر: أعزي أسرة صبري وجماهير الزمالك.. ويجب أن نفوز أمام جماهيرنا مؤتمر عبد الرؤوف: هذا ترتيب حراس الزمالك.. وشيكو بانزا أرسل شهادة وفاة أخيه مؤتمر مدرب زيسكو: سنواجه الزمالك أمام شغف المصريين بكرة القدم.. وهذه فرصتنا لقياس تقدمنا مدرب كايزر تشيفز: لا يمكننا التفكير في الزمالك الآن.. ولمَ لا نفوز بالبطولة؟ رئيس بعثة كايزر تشيفز: هدفنا هو النهائي.. وسنبذل أقصى ما لدينا أمام المصري والزمالك حقيقة مفاوضات كايزر تشيفز مع تاو وموسيماني.. ورسالة إلى حسن شحاتة
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - عودة جارسيا ورافينيا وكامب نو أمام بلباو 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا عقب عودته قبل لقاء زيسكو 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الزمالك يرتدي طاقمه الأساسي ضد زيسكو في افتتاح المجموعات 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر مقرب من زكريا الدهشوري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي 54 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر لاعب زيسكو: المعنويات مرتفعة وندرك مدى صعوبة الزمالك 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ليفربول - الظهور الـ 300 لـ صلاح.. وعودة أليسون وإيزاك ضد نوتنجهام 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري اليوم: تأجيل محاكمة رمضان صبحي وحبسه لحين انعقاد الجلسة ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر عمر جابر: أعزي أسرة صبري وجماهير الزمالك.. ويجب أن نفوز أمام جماهيرنا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517628/الكونفدرالية-الزمالك-يرتدي-طاقمه-الأساسي-ضد-زيسكو-في-افتتاح-المجموعات