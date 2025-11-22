الكونفدرالية - الزمالك يرتدي طاقمه الأساسي ضد زيسكو في افتتاح المجموعات

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية عن مشاركة الزمالك بطاقمه الأساسي.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو غدا الأحد في أولى مباريات مرحلة المجموعات من الكونفدرالية على استاد القاهرة.

وسيرتدي الزمالك طاقمه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق زيسكو طاقم باللون الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق الفاتح.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من عبد الله حسين إداري الفريق، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي نادي زيسكو.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.