مؤتمر لاعب زيسكو: المعنويات مرتفعة وندرك مدى صعوبة الزمالك

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

ماثيوز ندولفو مدرب زيسكو - ليندو ميكونتا لاعب الفريق

أبدى ليندو ميكونتا لاعب زيسكو الزامبي تحفز فريقه لملاقاة الزمالك في كأس الكونفدرالية.

وقال ميكونتا في المؤتمر الصحفي: "المباراة لن تكون سهلة. جاهزون لها والجهاز الفني بذل جهدا كبيرا في الإعداد للمباراة وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف "معنوياتنا مرتفعة للغاية في المعسكر قبل مواجهة الزمالك".

وأكمل "المدرب أخبرنا بأهمية اللقاء وطالبنا ببذل أقصى جهد أمام الزمالك".

واختتم "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية وسنأخذ كل مباراة بشكل منفصل عن التالية لها".

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.

الكونفدرالية الزمالك زيسكو
