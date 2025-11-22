تشكيل ليفربول - الظهور الـ 300 لـ صلاح.. وعودة أليسون وإيزاك ضد نوتنجهام

عاد أليسون بيكر وألكسندر إيزاك لتشكيل ليفربول الأساسي أمام نوتنجهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في اللقاء الذي يبدأ في الخامسة مساءً على ملعب أنفيلد.

ويخوض صلاح المباراة رقم 300 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، والـ 313 باحتساب مباريات تشيلسي.

وتعافى كل من أليسون وإيزاك من الإصابة وعاد للتشكيل الأساسي بعد غياب.

وجاء تشكيل الريدز

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوش كيركيز – دومينيك سوبوسلاي

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – كورتيس جونز – ريان خرافنبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – ألكسندر إيزاك – كودي جاكبو

وعلى مقاعد البدلاء: جورجي مامارداشيفلي – جو جوميز – واتارا إندو – فيدريكو كييزا – هوجو إيكيتيكي – أندرو روبرتسون – تيري نيوني – كالفين رامسي – ريو نجوما

The Reds to take on Nottingham Forest at Anfield 👊🔴 #LIVNFO — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2025

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

فيما يحتل نوتنجهام المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 9 نقاط.