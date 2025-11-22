تشكيل ليفربول - الظهور الـ 300 لـ صلاح.. وعودة أليسون وإيزاك ضد نوتنجهام

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 15:55

كتب : FilGoal

أندي روبرتسون - محمد صلاح - ريان جرافنبيرخ - ليفربول

عاد أليسون بيكر وألكسندر إيزاك لتشكيل ليفربول الأساسي أمام نوتنجهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في اللقاء الذي يبدأ في الخامسة مساءً على ملعب أنفيلد.

ويخوض صلاح المباراة رقم 300 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، والـ 313 باحتساب مباريات تشيلسي.

أخبار متعلقة:
ماني يتحدث عن تفاصيل غضبه من صلاح أثناء مباراة بيرنلي "كنت أدافع عن لاعب فريقي".. إبراهيم صلاح يرد على أحداث مباراة جي والقناطر الخيرية نادي "جي" يعلن رحيل إبراهيم صلاح صلاح ينافس على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر

وتعافى كل من أليسون وإيزاك من الإصابة وعاد للتشكيل الأساسي بعد غياب.

وجاء تشكيل الريدز

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوش كيركيز – دومينيك سوبوسلاي

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – كورتيس جونز – ريان خرافنبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – ألكسندر إيزاك – كودي جاكبو

وعلى مقاعد البدلاء: جورجي مامارداشيفلي – جو جوميز – واتارا إندو – فيدريكو كييزا – هوجو إيكيتيكي – أندرو روبرتسون – تيري نيوني – كالفين رامسي – ريو نجوما

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

فيما يحتل نوتنجهام المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

محمد صلاح ليفربول تشكيل ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(2) نيوكاسل.. 3 نقاط ثمينة ثلاثية في أنفليد.. ليفربول يسقط أمام نونتجهام ويعيد رقما سلبيا منذ 10 سنوات تشكيل مانشستر سيتي - شرقي وهالاند يقودان الهجوم أمام نيوكاسل.. ومرموش بديل ماريسكا: هذه النوعية من الانتصارات لا تعجبني ولكن
أخر الأخبار
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 160 يوما بينهما 12 دقيقة.. إمام عاشور يعود ويسجل مع الأهلي 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر زينباور: نتيجة صعبة وسيئة أمام الأهلي.. وتمنيت أن تكون الخسارة بفارق هدف وحيد 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - الملعب المالي يفرض التعادل على الترجي 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517625/تشكيل-ليفربول-الظهور-الـ-300-لـ-صلاح-وعودة-أليسون-وإيزاك-ضد-نوتنجهام