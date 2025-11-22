مؤتمر عمر جابر: أعزي أسرة صبري وجماهير الزمالك.. ويجب أن نفوز أمام جماهيرنا

تقدم عمر جابر قائد فريق الزمالك بواجب العزاء لأسرة الراحل محمد صبري وجماهير الزمالك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة زيسكو يونايتد.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي: "أعزي جماهير الزمالك وعائلة الراحل محمد صبري".

وأضاف "نتطلع للفوز على زيسكو أمام جماهيرنا التي ستساندنا غدا".

وتابع "مواجهة زيسكو بداية مهمة للفريق في دور المجموعات واللاعبون يدركون أهمية المباراة بشكل كبير".

واختتم "لدينا مباراتين في البطولة قبل التوقف الدولي، ونتطلع للفوز في المباراتين لأنهما سيحددان شكل المجموعة، ونتطلع للفوز في لقاء الغد لتكون البداية قوية".

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.