تشكيل تشيلسي - بيدرو وديلاب معا بدون بالمر أمام بيرنلي

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 14:14

كتب : FilGoal

جواو بيدرو - تشيلسي - باريس سان جيرمان

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب كول بالمر بسبب كسر في إصبع القدم، إثر اصطدامه بالباب في المنزل، وفقا لما أعلنه المدرب إنزو ماريسكا.

ويظهر الثنائي جواو بيدرو وليام ديلاب معا في الصفوف الأمامية.

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس – تريفو تشالوبا – توسين أدارابيويو – مارك كوكوريا

خط الوسط: أندري سانتوس – إنزو فيرنانديز

أمامهما: بيدرو نيتو – جواو بيدرو – جيمي جيتينز

خط الهجوم: ليام ديلاب

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

فيما يأتي بيرنلي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

جواو بيدرو تشيلسي الدوري الإنجليزي
