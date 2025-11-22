حقيقة مفاوضات كايزر تشيفز مع تاو وموسيماني.. ورسالة إلى حسن شحاتة

أرسل كابيلو بوسيلينج رئيس جهاز الكرة في نادي كايزر تشيفز رسالة خاصة إلى حسن شحاتة مدرب منتخب مصر التاريخي ونجم الزمالك السابق.

وقال بوسيلينج في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "بالنيابة عن رئيس النادي أرسل خالص تحياتي لحسن شحاتة وتمنياتي له بالشفاء العاجل فهو أسطورة في كرة القدم. أتمنى لعائلته أن تجتاز هذه الفترة الصعبة".

وعن القيادة الفنية للفريق قال: "وجود مديرين فنيين للفريق ليس جديدا بالنسبة لنا، والجميع يتشارك نفس المهمة الكبيرة. سنستمر بديناميكية وانسجام المدربين معا ليقودا الفريق ونثق فيهما وفي استحقاقهما للنجاح".

ويتولى الثنائي خليل بن يوسف ونصر الدين النابي قيادة كايزر تشيفز.

وتابع "بنينا فريقا قويا ونعطي الأولوية للبناء على نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف، ولدينا العديد من اللاعبين الشباب".

وكشف "بيرسي تاو لاعب رائع وقدم الكثير لكرة القدم في جنوب إفريقيا وهو أسطورة في الكرة الإفريقية. بيتسو موسيماني أيضا، كلاهما حققا الكثير من الإنجازات مع الأهلي، وخسرنا أمامهما نهائي دوري أبطال 2021 ولكننا نفخر بهما لأنهما من جنوب إفريقيا".

وأوضح "نقدرهما كثيرا ولكن على المستوى الفني لدينا فريق قوي ومتميز واخترنا اللاعبين الذين نتطلع للمستقبل معهم".

أما عن تجربة خوسيه ريبيرو مع الأهلي فقال: "خوسيه ريبيرو هو خصم سابق لنا مع أورلاندو بايرتس، وقد أحدث تغييرا في الكرة هناك، ولكن للأسف ربما لم يكن موفقا مع الأهلي. بالنسبة للأهلي النتائج هي أهم شيء ويطلبونها دائما بسرعة. الجميع يحبونه في جنوب إفريقيا وكان ناجحا للغاية في ناديه السابق".

واختتم "أتابع الدوري المصري جيدا، والفرق المصرية دائما ما تحقق نتائج رائعة في المسابقات الإفريقية، ورأينا بيراميدز يفوز بدوري الأبطال، الآن الأمر ليس فقط الأهلي والزمالك فهناك فريق جديد أصبح أكثر تنافسية في إفريقيا. المصريون هم أصحاب السيطرة على عرش كرة القدم في إفريقيا".

ويبدأ المصري مشواره في كأس الكونفدرالية غدا الأحد بمواجهة كايزر تشيفز، في السادسة مساء.

بينما يحل الزمالك ضيفًا على كايزر في جنوب إفريقيا، في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.