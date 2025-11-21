قائمة بيراميدز - عودة جودة وغياب مصطفى فتحي أمام ريفرز

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري في دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب مصطفى فتحي، واستمرار غياب رمضان صبحي وأسامة جلال.

بينما عاد عبد الرحمن جودة بعد خروجه من قائمة كأس السوبر المصري.

ورفض نادي بيراميدز مشاركة وليد الكرتي رفقة المنتخب المغربي المشارك في كأس العرب.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي – كريم حافظ – محمد الشيبي – طارق علاء – عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد توفيق – محمود عبد العاطي – محمد رضا بوبو – مصطفى زيكو

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة – إيفرتون دا سيلفا – محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي – فيستون ماييلي – دودو الجباس

ويفتتح بيراميدز مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة ريفيرز يونايتد بالقاهرة.