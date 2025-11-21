دوري أبطال إفريقيا – بداية مسلسل العقوبات.. الهلال السوداني يهزم مولودية الجزائر

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 22:12

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - مولودية الجزائر

تغلب الهلال السوداني على مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض المولودية لموقف صعب في البداية بخروج لاعبه أيوب غزالة ونزول مروان خليف بدلا منه في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 45+2 سجل عبد الرازق عمر الهدف الأول، بعد تمريرة من كلود جان جيروموجيشا.

وتعادل المولودية في الدقيقة 53 بفضل هدف عكسي سجله مصطفى كرشوم في مرماه بالخطأ.

وأخيرا سجل محمد عبد الرحمن الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 75، بصناعة ستيفن إيبويلا.

وخرج صلاح الدين الحسن لاعب الفريق السوداني ببطاقة حمراء في الدقيقة 87، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وبعد المباراة اندلعت اشتباكات بين الفريقين، واضطر الأمن للتدخل لحماية جان كلود جيروموجيشا تحديدا الذي كان محط اسهداف الفريق الجزائري.

وتشير تقارير إلى أن سبب اندلاع المشاجرة هو إلقاء جيروموجيشا زجاجة مياه باتجاه مقاعد بدلاء المولودية.

المباراة منحت الهلال صدارة المجموعة الثالثة، حتى يلعب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أمام سانت إلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي، كما منحت الاتحاد الإفريقي مادة للدراسة وفرض العقوبات في أولى لحظات دور المجموعات.

