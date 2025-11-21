تغيير تاريخي في الدوري الإنجليزي

صوتت اليوم الأندية الإنجليزية على قرار تاريخي باستبدال نظام الربح والاستدامة المتبع حاليا في بريميرليج إلى نظام جديد يسمى نسبة تكلفة التشغيل.

النظام الجديد SCR يسمح للأندية بإنفاق 85 % من إجمالي الإيرادات على فريق الكرة.

وكشفت سكاي سبورتس عن موافقة 14 ناديا على النظام الجديد من أصل 20 وهو الحد الأدنى لعدد الأصوات اللازمة لتمرير المقترح.

فيما رفضت الأندية مقترح آخر "التثبيت" وهو وضع حد أقصى للرواتب. ورفض 12 ناديا نظام التثبيت، فيما وافقت 7 أندية، وامتنع نادي واحد عن التصويت.

وكانت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين PFA وبعض وكالات رعاية اللاعبين في إنجلترا تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية في حال تطبيق نظام تحديد الرواتب.

ويمكنك للتعرف على النظام الجديد للدوري الإنجليزي ومقترح التثبيت من خلال الفيديو التالي: