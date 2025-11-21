قائمة الأهلي - عودة إمام عاشور أمام شبيبة القبائل.. وظهور زيزو وعبد الكريم

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 19:39

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور

أعلن الدنماركي يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمته لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة عودة إمام عاشور للمرة الأولى منذ غيابه بسبب المرض.

وكان عاشور قد غاب في بداية الموسم بسبب إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وبعد عودته أخيرا للمشاركة أمام إنبي في سبتمبر الماضي، في الجولة السادسة من الدوري، غاب مجددا بسبب الإصابة بفيروس A.

كذلك يتواجد أحمد سيد زيزو بعد إصابته مع منتخب مصر أمام كاب فيردي.

كذلك يعود حمزة عبد الكريم بعد مشاركته في كأس العالم للناشئين.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد سيحا - مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي - عمر كمال - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر - حمزة عبد الكريم

ويحل شبيبة القبائل ضيفا على الأهلي مساء السبت على استاد القاهرة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس بتعليق المعلق خليل البلوشي.

وتأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بعد الفوز على حساب إيجل نوار البوروندي بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32 للبطولة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة: شبيبة القبائل (الجزائر) - الجيش الملكي (المغرب) - يانج أفريكانز (تنزانيا).

يذكر أن بيراميدز يحمل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صنداونز.

إمام عاشور الأهلي دوري أبطال إفريقيا
