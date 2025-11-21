مؤتمر أرتيتا: سعيد بإشادة روني بـ جيوكيريس.. وهذا موقف المصابين الثمانية قبل الديربي

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، عن موقف المصابين قبل مواجهة توتنام في الأسبوع الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "جابرييل تعرض لإصابة أثناء وجوده مع منتخب البرازيل وسيغيب لعدة أسابيع".

وأكمل "قد يتواجد بعض العائدين من الإصابة في المباراة، لقد بذلنا جهدا كبيرًا مع أفراد الطاقم الطبي خلال فترة التوقف الدولي لمحاولة إعادة اللاعبين في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "لدينا حصة تدريبية أخرى غدا لنرى كيف يشعر بعضهم، وما إذا كانت مشاركتهم في هذه المباراة متاحة أم لا"

وغاب عن أرسنال خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة جابرييل مارتينيلي، وفيكتور جيوكيريس، ونوني مادويكي، وجابرييل جيسوس، وكاي هافيرتز، ومارتن أوديجارد.

وعن موقف ريكاردو كالافيوري، رد أرتيتا "لم يكن متاحا مع منتخب إيطاليا، كان يعاني من بعض الآلام، ولم يتدرب بعد منذ عودته بعد مباراتي تصفيات المونديال".

وعن ديربي شمال لندن، قال أرتيتا "إنه مختلف. هذه مدينة كبيرة، وتنافس شرس على جزء من لندن نريد السيطرة عليه."

وتابع "إنه لشرف كبير أن ألعب في هذا النوع من المباريات، لذلك لا يمكننا الانتظار حتى يوم الأحد، إنه أمر رائع، خاصةً عندما نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا."

وتحدث أرتيتا عن إشادة واين روني مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق بـ فيكتور جيوكيريس: "أنا سعيد حقًا لأنها تأتي من شخص مثل واين، أنا متأكد من أن الأمر لا يتعلق فقط بالأهداف التي سجلها، بل أيضًا بالتأثير الذي أحدثه على الفريق بأكمله."

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط.

