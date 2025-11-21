"اصطدم بالباب" إصابة بالمر بكسر في إصبع قدمه.. والكشف عن مدة غيابه

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، إصابة كول بالمر نجم الفريق في إصبع قدمه اليسرى.

وكشف ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي، عن إصابة بالمر بكسر في الإصبع الصغير لقدمه اليسرى بعد اصطدامه بالباب في منزله.

وأوضح مدرب تشيلسي أن بالمر سيغيب لمدة أسبوع.

وأضاف "سيغيب بالمر أمام بيرنلي يوم السبت، ثم أمام برشلونة في دوري الأبطال يوم الثلاثاء، ومباراة أرسنال يوم الأحد".

وكان مقررا أن يستأنف بالمر تدريباته مع الفريق هذا الأسبوع بعد غياب دام لمدة شهرين بسبب إصابة في الفخذ.

وكان آخر ظهور لبالمر خلال المباراة التي خسرها تشيلسي 2-1 أمام مانشستر يونايتد في 20 سبتمبر.

ولعب البلوز 11 مباراة في كل المسابقات منذ ذلك الحين، فاز في 8 مباريات وخسر اثنتين.

يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة مبتعدا عن أرسنال المتصدر بفارق 6 نقاط.

وتابع حديثه عن جاهزية بقية اللاعبين إنزو فرنانديز، بيدرو نيتو وبينوا باديشيلي، لمواجهة بيرنلي.

