مؤتمر محيوص: لما لا نفوز أمام الأهلي.. وعشنا الأجواء في مباراتي منتخب مصر

كشف أيمن محيوص لاعب شبيبة القبائل الجزائري، عن رغبة فريقه في تقديم مباراة قوية أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي منافسه شبيبة القبائل في الجولة الأولى لحساب مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء السبت، على استاد القاهرة بحضور السعة الكاملة للملعب بعد موافقة الجهات الأمنية، وفقا لما أعلنه النادي الأهلي.

وقال محيوص في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "استعدينا جيدا لهذه المباراة ونتمنى أن تكون مباراة قوية وسوف نقدم كل ما لدينا في الملعب".

وأكمل "خضنا مبارتين مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب وكانت تجربة قوية وحصلنا على خبرات وعشنا الأجواء في مصر".

وانتهت مباراتا منتخب مصر أمام الجزائر استعدادا لكأس العرب، بفوز المنتخب المصري في المباراة الأولى 2-3 فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتابع لاعب شبيبة القبائل "تدربنا قويا للمبارة ونتمنى أن نكون موفقين في اللقاء غدا نطمح إلى التأهل في صدارة المجموعة، وإن شاء الله نقدم مبارة كبيرة، ولما لا نفوز".

ويقع الأهلي وشبيبة القبائل في المجموعة الثانية لحساب دوري الأبطال إلى جانب الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.