مؤتمر مدرب شبيبة القبائل: سعيد بالحضور الجماهيري.. ولن أتحدث عن مشاركة زين الدين بلعيد

مدح الألماني جوزيف زينباور المدير الفني لشبيبة القبائل الجزائري، جماهير النادي الأهلي.

وقال زينباور خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريقي "جمهور الأهلي عظيم وسوف يكون اللاعب رقم ١٢ في الملعب".

وأكمل "لا أرغب في أن أقلل من الاحترام من بقية فرق المجموعة مثل الجيش الملكي أو يانج أفريكانز ولكني لابد أن أشير إلى عظمة النادي الاهلي وقيمته وتصنيفه مع صنداونز وغيره".

ويستضيف الأهلي منافسه شبيبة القبائل في الجولة الأولى لحساب مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء السبت، على استاد القاهرة بحضور السعة الكاملة للملعب بعد موافقة الجهات الأمنية، وفقا لما أعلنه النادي الأهلي.

ويقع الأهلي وشبيبة القبائل في المجموعة الثانية لحساب دوري الأبطال إلى جانب الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

وأضاف مدرب شبيبة القبائل "لن أتحدث عن المشاركين غدا سواء زين الدين بلعيد أو حارس المرمى وجاهزيتهم للقاء، ولدي مجموعة مميزة من اللاعبين، ولم أقبل زين الدين بلعيد سوى اليوم وأمس وسأشاهده في المران بشكل أكبر".

وانضم زين الدين بلعيد لقائمة الجزائر في المباراتين الوديتين أمام زيمبابوي والسعودية قبل أن يعود لقائمة فريقه قبل المباراة بيومين.

وتابع "مبارة غدا ستكون مواجهة كبيرة بين فريقين كبار وأبطال في القارة وستكون فرصة لإثبات هذا الأمر".

وأشار "سعداء بالحضور الجماهيري فهي تجربة مهمة للاعبين ولي شخصيا، ولقاء العودة سوف يشهد نفس عدد الجماهير والصخب".

وأثنى مدرب شبيبة القبائل على لاعبي الأهلي "الأهلي يملك عناصر مميزة جدا مثل أليو ديانج وتريزيجيه، لكن لدينا لاعبين متميزين أيضا وخطة خاصة بالمباراة".

وأتم "مصر بلد خاصة في كرة القدم وسعيد بهذه التجربة، المباراة صعبة والموقف صعب ونرغب في حصد النقاط والتأهل ووجود الجماهير سوف يحفزنا بشكل أكبر".