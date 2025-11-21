منافس الزمالك - تعديل موعد مران زيسكو بسبب مباراة الأهلي

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 13:21

كتب : FilGoal

تدريب زيسكو يونايتد الزامبي

حدد نادي الزمالك موعد مرانه الأخير قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو يونايتد مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

أخبار متعلقة:
وصول بعثة زيسكو إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد زيسكو بالكونفدرالية كاف يوافق على طلب الزمالك من أجل تكريم محمد صبري على هامش مواجهة زيسكو

وكشف الزمالك عن خوض الفريق تدريبه الرئيسي في تمام الرابعة عصر يوم السبت على ستاد الكلية الحربية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

فيما سيخوض زيسكو مرانه الرئيسي الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وتقرر تعديل موعد مران زيسكو بسبب انشغال الملعب بمباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه شبيبة القبائل السادسة مساء السبت على ستاد القاهرة.

وحصل نادي الزمالك على موافقة الأمن بحضور 46.200 مشجع لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي.

وتضم المجموعة إلى جانب الزمالك كل من المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو الزامبي.

ويلتقي المصري يوم الأحد أمام كايزر تشيفز ضمن الجولة ذاتها يوم الأحد على استاد السويس الجديد.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بصفته بطل كأس مصر، فيما يشارك المصري بصفته المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي.

زيسكو الزمالك مؤتمر زيسكو
نرشح لكم
البلوشي معلقا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية - موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ضد زيسكو "تذاكر المباراة لم تنفد".. الأهلي يناشد جماهيره بالحضور أمام شبيبة القبائل مؤتمر الشناوي: ندرك قيمة دوري الأبطال لدى جمهور الأهلي.. وعلينا الحفاظ على نظامنا مؤتمر توروب: لا أريد العيش على الماضي.. وسنختار الوقت المناسب لمشاركة إمام عاشور مؤتمر محيوص: لما لا نفوز أمام الأهلي.. وعشنا الأجواء في مباراتي منتخب مصر مؤتمر مدرب شبيبة القبائل: سعيد بالحضور الجماهيري.. ولن أتحدث عن مشاركة زين الدين بلعيد مواعيد مباريات اليوم - عودة الدوريات الأوروبية.. والمغرب تصطدم بالبرازيل في مونديال الناشئين
أخر الأخبار
البلوشي معلقا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 46 دقيقة | الكرة المصرية
"اصطدم بالباب" إصابة بالمر بكسر في إصبع قدمه.. والكشف عن مدة غيابه 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكونفدرالية - موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ضد زيسكو 58 دقيقة | الكرة المصرية
"فناننا عاد".. الترجي يعلن عودة يوسف المساكني بعد 12 عاما ساعة | ميركاتو
وكيله لـ في الجول: عمر فايد يرغب في مواصلة الاحتراف الأوروبي.. وهذه حقيقة اهتمام الأهلي ساعة | المحترفون
خبر في الجول - إنبي يمدد عقد حارسه.. ويقرر زيادة عقد زياد كمال ساعة | الدوري المصري
"تذاكر المباراة لم تنفد".. الأهلي يناشد جماهيره بالحضور أمام شبيبة القبائل ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: ندرك قيمة دوري الأبطال لدى جمهور الأهلي.. وعلينا الحفاظ على نظامنا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 إبراهيم صلاح لـ في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر
/articles/517579/منافس-الزمالك-تعديل-موعد-مران-زيسكو-بسبب-مباراة-الأهلي