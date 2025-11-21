منافس الزمالك - تعديل موعد مران زيسكو بسبب مباراة الأهلي

حدد نادي الزمالك موعد مرانه الأخير قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو يونايتد مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكشف الزمالك عن خوض الفريق تدريبه الرئيسي في تمام الرابعة عصر يوم السبت على ستاد الكلية الحربية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

فيما سيخوض زيسكو مرانه الرئيسي الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وتقرر تعديل موعد مران زيسكو بسبب انشغال الملعب بمباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه شبيبة القبائل السادسة مساء السبت على ستاد القاهرة.

وحصل نادي الزمالك على موافقة الأمن بحضور 46.200 مشجع لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي.

وتضم المجموعة إلى جانب الزمالك كل من المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو الزامبي.

ويلتقي المصري يوم الأحد أمام كايزر تشيفز ضمن الجولة ذاتها يوم الأحد على استاد السويس الجديد.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بصفته بطل كأس مصر، فيما يشارك المصري بصفته المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي.