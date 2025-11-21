مؤتمر سلوت - عن أزمة ليفربول بسبب إصابة 3 لاعبين.. وعودة أليسون أمام نوتينجهام

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 13:12

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - ليفربول

كشف أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عن غياب فلوريان فيرتز، وكونور برادلي، وجيرمي فيرمبونج لاعبي الفريق بسبب الإصابة.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول أمام نوتينجهام فورست "إصابة فلوريان فيرتز وكونور برادلي ولا أتوقع أن يعودا سريعا ربما لن يلعبا خلال الـ22 يوما المقبلين".

وأكمل سلوت "جيريمي فريمبونج سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أيضًا".

ويلتقي ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الخامسة مساء السبت على ملعب أنفيلد.

وخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة يخوض ليفربول مباراتين في كل أسبوع.

وعن اللاعب المنتظر أن يشارك في مركز الظهير الأيمن، رد سلوت "دومينيك سوبوسلاي يقدم أداءً رائعا في جميع المراكز، لعب بشكل رائع كظهير وكلاعب وسط، ولعب أيضا كورتيس جونز الموسم الماضي كظهير أيمن، ويمكن لجو جوميز اللعب كظير ولكنه شارك 90 دقيقة مرتين فقط في عام 2025، لذلك إذا أردنا إبقاءه متاحًا لفترة أطول، فسيكون من المخاطرة بعض الشيء أن يلعب 7 مباريات في 22 يومًا.

أما موقف أليسون بيكر حارس مرمى الفريق، رد المدرب الهولندي "أليسون تدرب الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، لذا سيكون قادرا على اللعب غدا إذا سارت الأمور على ما يرام".

كما تحدث عن ألكسندر إيزاك المنضم حديثا إلى ليفربول مطلع هذا الموسم "كان من الأفضل لو لعب إيزاك دقائق أكثر مع السويد، ولكن لسوء الحظ غاب عن المباراة الثانية بسبب الخوف من حصوله على بطاقة صفراء ثانية وبالتالي يتعرض للإيقاف".

ولعب إيزاك 28 دقيقة أمام سويسرا في المباراة التي خسرتها السويد 4-1، قبل أن يجلس بديلا في تعادل منتخب بلاده أمام سلوفينيا.

وتعليقا على مقابلة روبرتسون قبل مواجهة أسكتلندا أمام بلجيكا وحزنه على وفاة ديوجو جوتا وتأثير ذلك على لاعبي ليفربول، رد سلوت "من المستحيل قياس تأثير رحيل جوتا على اللاعبين وعلى نتائجنا."

وتابع "آخر ما سأفعله هو استخدامه كذريعة، ما أعلمه هو أننا نفتقد اللاعب، وهذا مؤكد بنسبة 100%، ونفتقد الشخص نفسه، لكن لا أستطيع قياس تأثير ذلك على نتائجنا".

وأضاف "في الموسم الماضي ضد نوتينجهام فورست كنا متأخرين بنتيجة 1-0، ولم يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة ليُسجل جوتا هدف التعادل، لذا أتحدث الآن عن اللاعب الذي نفتقده بالتأكيد، ومن الواضح أيضًا أننا نفتقده كشخص."

وأتم حديثه عن فرصة المنافسة على اللقب "نحن لا نفكر في اللقب، لقد قلت عدة مرات، في هذه اللحظة لا نفكر أو نتحدث عن هذا الأمر، في الوقت الحالي، تركيزنا الوحيد ينصب على الفوز بمباريات كرة القدم، أفضل طريقة لتقييم جدول الدوري هي بعد 38 مباراة."

وتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي في أول مواسم سلوت كمدير فني للريدز.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة مبتعدا عن أرسنال المتصدر بفارق 8 نقاط.

