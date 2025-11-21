"كنت أدافع عن لاعب فريقي".. إبراهيم صلاح يرد على أحداث مباراة جي والقناطر الخيرية

رد إبراهيم صلاح نجم الزمالك والمدير الفني السابق لنادي جي، على أحداث مباراة فريقه ضد نادي القناطر الخيرية ضمن منافسات القسم الثاني ب.

وشهدت مباراة الفريقين مشادات واشتباكات، أعقبها بيان نادي "جي" برحيل الجهاز الفني بقيادة إبراهيم صلاح.

وقال إبراهيم صلاح عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كنت أتابع المباراة من خارج الملعب، لأنني تعرضت لعقوبة الإيقاف مباراة بسبب الاعتراض على الحكم".

وتابع "في الدقيقة 90 أحرز الفريق المنافس هدف التعادل، وبدأ لاعبوهم في الاحتفالات بينهما لاعب فريق جي ساقط بجانب خط الملعب".

وأكمل "فوجئت بأشخاص يقومون بضرب لاعبي أثناء سقوطه على الأرض، وبواجبي لأنني مدربه اتجهت للدفاع عنه وأبعد من يتعدى عليه".

وأتم "الشخص الذي كان يضربه اتضح أنه لاعب غير موجود بالقائمة ولكنه كان داخل الملعب".

أعلن نادي "جي" أحد أندية القسم الثاني رحيل إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق عن تدريبه بعد تلك الواقعة.

يذكر أن إبراهيم صلاح قاد نادي "جي" للتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر وسيواجه نادي زد.

إبراهيم صلاح سبق له تدريب فريق الشباب بنادي الزمالك وكذلك بلدية المحلة بدوري المحترفين.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مباراة نادي "جي" ضد القناطر الخيرية.

وتعرض إبراهيم صلاح للإيقاف 8 مباريات وغرامة 10000 جنيه لنزوله أرض الملعب والاعتداء على أحد المنتمين بالرغم من إيقافه في وقت سابق مما أدى إلى إثارة المنتمين للنادي ونزولهم لأرض الملعب وتبادل الاشتباكات.

كما قررت المسابقات نقل مباراتين لنادي "جي" خارج ملعبه مع موافاتنا بالملعب البديل معتمد وموافقة صاحب الملعب والجهات الأمنية عليه، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخه وذلك نظراً لتكرار التجاوزات والأحداث في المباريات.

بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي "جي" قيمتها 10000 لتكرار التجاوزات والأحداث في المباريات، على أن تسدد الغرامات المالية خلال أسبوعين من تاريخه لخزينة الاتحاد.